Cádiz pone una alfombra roja al legado de Paco de Lucía

La huella de Paco de Lucía es indeleble. Y Cádiz le puso este sábado una alfombra roja al legado del mítico artista algecireño con motivo del homenaje tributado por la Academia Latina de la Grabación, organizadora de los Grammy Latinos, en el Gran Teatro Falla. En el exterior del coliseo, y desde dos horas antes del espectáculo, pasaron por el correspondiente ‘photocall’ un buen número de artistas que no quisieron perderse una glamourosa cita para la que, sin embargo, no hubo mucho público queriendo saludar a las celebridades en la plaza de Fragela.

En todos y cada uno de los artistas se notaba que participar en un evento de esta enjundia y dedicado a tamaña leyenda había sido un regalo. El cantaor Miguel Poveda, que iba a ejercer de anfitrión de la gala, aseguraba que “a Paco hay que celebrarlo todos los días, como se celebra la vida o se celebra la música”. Y advertía que “esta noche van a brotar muchas lágrimas”. El barcelonés añadió que “me he sumado a la fiesta para explicarle al público las cosas de Paco”. Preguntado por su papel como anfitrión expuso que “como hay mucho amor al genio, va a ser menos tenso de lo esperado”. Y reveló que “Cádiz y su provincia me tocan la fibra de manera especial”, citando por ello a David Palomar o Jesús Guerrero”. Y es que, como bien dijo, “el alma de Cádiz siempre está en mis conciertos”.

“Paco estaría feliz de ver lo que se va a formar hoy en el Falla”, destacaba Rosario la Tremendita, cantaora del barrio sevillano de Triana. Aparecía por la alfombra roja Rubem Dantas, el percusionista brasileño que inventó el cajón flamenco e integrante del sexteto de Paco de Lucía. Sobre la química entre ambos, a la que tanto le debe la música, afirmó que “la clave estuvo en la paciencia de uno con otro. Gocé de su paciencia para la transmisión cultural que me legó y con esa paciencia hemos cambiado la música”. ¿Y sabían que iban a provocar esos cambios trabajaban juntos? “Nosotros no, los artistas soltamos nuestras creaciones y ustedes las agarran”, contestó antes de concluir que “necesito un libro para hablar de él, para que se entienda lo que hizo”.

Un ilustre como el compositor y director de orquesta como Luis Cobos, en su calidad de presidente de la Fundación Cultural Latin Grammy, dijo que De Lucía “influyó en muchas músicas de todo el mundo”. Y quiso hacer un guiño a la provincia: “Cádiz es Cádiz y ya está y Paco presumía de Cádiz por todo el mundo”.

María Toledo lucía en su traje un espectacular estampado con la cara de Paco de Lucía. Contó “por primera vez” una anécdota vivida en su Toledo natal cuando cada día camino a la facultad escuchaba en una casa a alguien tocar la guitarra. Se propuso invitarle a formar parte de su compañía, pero llamaba al timbre y nadie contestaba. “Mandé una carta a esa dirección pidiéndole que entrara en mi compañía y se puso en contacto conmigo alguien de su confianza. ‘Usted ha enviado una carta a Paco de Lucía’, me dijo. ¿Yo? No sabía que esa persona era Paco y que estaba viviendo entonces en Toledo. Me quería morir de la vergüenza. El caso es que Paco me contestó y me dijo que ese año no podía, que quizás para el siguiente”.

“Paco se merecía esta noche para él. Hay un vínculo muy especial entre Cádiz, él y yo. Y esto me hace sentir como en casa·, fueron las palabras de otra de las grandes artistas presentes: India Martínez.

Entre los músicos y cantantes asistentes estuvieron Eliades Ochoa, Abraham Laboriel, Makarines, Carlos Grilo, Jesús Guerrero, Manuel Abad, Jaime Calabuch ‘Jumitus’, pianista de El Cigala, Juan Habichuela Nieto, Noemí Humanes, José Heredia ‘El Gato’, Diego Amador, Javier Ruibal, Chipi de la Canalla, María Jose Llergo, Víctor Martínez, Antonio Carmona, Riki Rivera o Raúl Gálvez.

Las dos parejas que tuvo Paco de Lucía, Casilda Varela y Gabriela Canseco, acudieron al tributo, al igual que autoridades como el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, que declaró que “cada vez que suena Paco, suena Andalucía”, apostillando que “Cádiz supone la simbiosis entre el arte y la música”.

Par el alcalde de Cádiz, Bruno García, “este es un gran evento para Cádiz, como los que ya hemos vivido y los que están por venir. Un espectáculo como este genera visibilidad de la ciudad”. Su compañero de partido y primer edil de Algeciras, la tierra natal del homenajeado, José Ignacio Landaluce, expresó que “Paco es un nexo de unión con Iberoamérica. No hay mejor embajador de Algeciras”.

Además de una nutrida representación de la corporación municipal gaditana asistieron, entre otras autoridades, la delegada del Gobierno de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo; la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores; y la delegada Territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Tania Barcelona; y la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez.