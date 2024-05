'Las indignas'. Una distopía perturbadora

En mi adolescencia, entre mis lecturas favoritas estaban las distopías. Como un devorador de libros me lancé con solo 12 años por La máquina del Tiempo de H.G. Wells donde los problemas sociales no solo transforman a la ciudadanía, sino incluso el aspecto físico de las personas; Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, donde los libros están prohibidos y los “bomberos” los queman. Más tarde, en el instituto, llegaron Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, donde la sociedad está dividida en castas y como lectura de clase disfruté con Orwell y su 1984. No puedo olvidarme de El planeta de los Simios de Pierre Boulle y Soy Leyenda de Richard Matheson, ambas son más conocidas por sus adaptaciones cinematográficas, pero es auténtico placer leerlas. Y dentro de este pequeño ramillete de recomendados distópicos no se nos puede olvidar La carretera de Cormac McCarthy.

Cuando les presentas al alumnado El planeta de los Simios o Soy Leyenda, no se imaginaban que previamente a la película existieron los libros, con La máquina del Tiempo la mayoría opina que les ha gustado mucho más el libro que la película.

Y ¿por qué leer distopías si nos presenta unos futuros tan desagradables? No se trata de amargarles el día a los jóvenes. A los adolescentes les encanta las películas de terror, los parques de atracciones, especialmente las montañas rusas. La piel joven necesita esa adrenalina, sobre todo por la seguridad de que terminada la función se encenderán las luces y que al final del viaje el vagón se parará suavemente en el andén. En ese instante todos se unirán en risas. Pues con la lectura de estos libros en un primer momento busco repetir esta experiencia. Pero un segundo paso es admirar, querer, respetar, defender y cuidar lo que tenemos. Que se den cuenta que el mundo en el que vivimos, aunque no es perfecto, es maravilloso, lleno de momentos agradables y confortables, pero que debemos cuidarlo y dejarlo un poquito mejor que el que nos han regalado, porque respetar este mundo es respetarse a sí mismo.

En la Estantería hemos presentado con anterioridad también de Agustina Bazterrica Cadáver exquisito

En su línea de un futuro poco halagador hoy traemos Las indignas. Es una historia contada en primera persona por una joven. El libro no tiene capítulos, son breves narraciones que Ella nos va transmitiendo de todo lo que ocurre. Las narraciones están incompletas ya que las escribe en la oscuridad de la noche, solo alumbrada con una pequeña vela y de forma oculta, porque la escritura está prohibida como en Fahrenheit 451. Es un gran riesgo escribir estos mensajes, pero tiene esa necesidad para que los hechos no queden escondidos en la imaginación. Escribir deprisa, ocultando todos los fragmentos, usando incluso su propia sangre y todo ello para dejar constancia de lo que ocurre, de lo que siente. En estos pequeños textos las frases se cortan, son incompletas las palabras. Con pocos diálogos y mucha transmisión de emociones y sentimientos.

Para Ella escribir es volver a ese momento, a las emociones vividas, a convertirlas en presente. En esta distopía, como ocurre en La máquina del tiempo o Un mundo feliz, el mayor enemigo del hombre es el propio hombre que se convierte en animal salvaje, el más sanguinario de todos.

No es una historia lineal ya que da saltos en el tiempo para contarnos hechos de su infancia. En este mundo tan horrible también existen momento de solidaridad como los que vive de niña con la tribu de los niños Tarántulas, los recuerdos de su madre y la huida de los adultos, y sobre todo el cariño a Circe, que para mí es una gata, en Soy Leyenda era una perra.

El marco en el que nos encontramos es apocalíptico, como en La Carretera. El frío del invierno congela, el calor derrite la paz. Algo demoledor se va gestando. La temperatura baja de golpe, el frío helado las obliga a dormir juntas en el comedor, rodeadas de una hoguera. El viento trae un sopor cálido de venenos y de insectos. Se teme todo lo exterior a los muros que la cobija. Las estrellas doradas del cielo ya no brillaban. La Tierra está seca, desnutrida, anémica, agonizante, vacía.

Buscando refugio llega a la Casa de la Hermandad Sagrada. Su celda no tiene ventanas donde pueda entrar el aire, ni la luz. Viven en tinieblas, envueltas en la niebla donde la luz del sol no brilla, donde sus rayos no alumbran ni dan calor, en noche perpetua. Allí niñas llenas de belleza por el roce de Dios marchan hacia el altar con túnicas blancas, con sus tímpanos perforados para que los ruidos no pudieran desconcentrarlas, y sus párpados cosidos, cantando el Himno primario. El Himno habla de cómo Dios a través de las Iluminadas nos protege de la contaminación.

La comunidad está férreamente gobernada por la Hermana Superior. Pero al igual que en 1984 también existe un gran hermano que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo controla.

Los pequeños lectores recomiendan: "Ismael González Millán, alumno de 2º de Bachillerato es quien nos presenta este libro: Me gustan las novelas realistas, y no la ciencia ficción, pero están novela te atrapa con facilidad. Es dura, con un gran mensaje feminista. También lanza mensajes sobre nuestra propia responsabilidad con los desastres ecológicos, las estaciones extremas que estamos viviendo, los tornados, las sequías. La niña recuerda algo de las guerras del agua. Y su lectura me recuerda que el bien más preciado que tenemos es el agua.”

Las indignas tiene 192 páginas. 24 x 16. Recomendado para adolescentes maduros. ¿Es un libro sobre las sectas? No, es sobre el dominio y el control al que se pueden tener sometido a los adolescentes. Como la soledad, la incomunicación aumenta el control y para derrotarlo lo más importante es la solidaridad. ¿Es una novela de terror? No, aunque es terrorífica. Si quieres conocer la Torre del Silencio, el Claustro de la Purificación, la Granja de los Grillos, la Capilla de la Ascensión y el Arroyo de la Locura, no dejes de leer este libro.

Su final abierto, con el vuelo del buitre ¿da alas de esperanza?

Actividades con su lectura: Antes de leer el libro comentamos los temas centrales de las distopías indicadas en esta ficha: Control del gran hermano, desastres ecológicos, pérdida del valor humano, guerras del agua.

En un segundo paso, cuando ya tenemos leídas unas cien páginas valoramos los distintos grupos que “sobreviven" en La Casa de la Hermandad Sagrada: Las iluminadas que son las únicas que conocen el nombre de Dios, el idioma secreto; las Santas Menores, que son las mediadoras con la divinidad ancestral, el Dios oculto que existe desde siempre; las Elegidas; las Indignas y las Siervas.

Finalizado el libro. ¿Y Yo? ¿Qué puedo hacer hoy y aquí para que un futuro tan loco como el de “Las Indignas” no ocurra nunca? ¿Estamos expoliando la naturaleza? En la novela se habla de un orden jerárquico dictatorial y represivo, pero ¿existen en mi clase diferencias sociales?, ¿trato discriminatorio? En la lectura comprobamos como la Orden indica que es para amparar a las mujeres, pero en realidad las someten ¿puede ocurrir esto actualmente en nuestra sociedad?

Autoría: Agustina Bazterrica Buenos Aires, Argentina. Licenciada en Artes (UBA). Ganó el Primer Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires Cuento Inédito, el Primer Premio en el XXXVIII Concurso Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadés (Puebla, México). Entre sus publicaciones indicamos: Matar a la Niña y Antes del encuentro feroz. Su segunda novela, Cadáver exquisito, ganó el Premio Clarín de Novela, Ladies of Horror Fiction Award, uno de los mejores libros de ciencia ficción, fantasía o terror del 2020 según The Washington Post y finalista de los Goodreads Choice Awards. Las Indignas es su última obra que ha llegado al mercado.