28-M en Cádiz: La lista más votada peligra en Sanlúcar, Conil, Tarifa y Ubrique

Las elecciones municipales del domingo dejaron en la provincia de Cádiz 30 mayorías absolutas (14 del PSOE, siete del PP, otras siete de IU, una de AxSí y la de La Línea 100x100) y 15 municipios en los que los pactos electorales deben conformar cómo serán esos nuevos gobiernos locales y, de manera prioritaria, qué personas asumirán esas alcaldías. Estas negociaciones se extenderán a lo largo de las próximas dos semanas ya que las sesiones de investidura en los 45 municipios gaditanos se tienen que celebrar el sábado 17 de junio.

En las elecciones municipales de 2019 la lista más votada fue apartada de la Alcaldía en tres municipios. En concreto, el PSOE se aliaba con los andalucistas para arrebatarle el poder a Adelante en Puerto Real, el pacto AxSí-PP apartaba al PSOE de la Alcaldía de Paterna y una alianza similar entre PP y Ciudadanos dejaba igualmente a los socialistas de Benaocaz en la oposición. En esta ocasión, la lista más votada peligra en Sanlúcar, Conil, Tarifa y Ubrique.

En el caso de la localidad sanluqueña el PP ganó el domingo logrando nueve concejales y superando a IU con siete, al PSOE también con siete y a Vox con dos. Pero la alegría de los populares se puede quedar en nada por cuanto la dirección provincial del Partido Socialista ya ha dejado claro que no permitirá que la popular Carmen Pérez se convierta en alcaldesa. Para eso será imprescindible que los concejales socialistas voten a la líder local de IU, Carmen Álvarez, en la investidura del día 17 para convertirla en regidora.

Y antes o después de eso habrá que dilucidar si los izquierdistas gobiernan en solitario –algo muy complicado al contar solamente con siete ediles de una Corporación de 25– o si se conforma un gobierno de coalición entre IU y el PSOE. La gran traba para ello está en la enemistad manifiesta entre la candidata de IU y el alcalde saliente, el socialista Víctor Mora. Existe la posibilidad de que este último, aunque siga de concejal, no asuma responsabilidades de gobierno y se mantenga como un hombre fuerte en la Diputación de Cádiz... si es que el PSOE conserva el poder en la Corporación provincial, algo que sigue en el aire.

El 17 de junio muchas miradas estarán puestas también en Conil, donde es muy probable que se ponga fin a una etapa de 28 años consecutivos de IU al mando de esta localidad. El actual alcalde, el izquierdista Juan Manuel Bermúdez, volvió a ganar estos comicios pero perdiendo dos concejales más, quedándose solamente con siete y, por tanto, lejos de la mayoría absoluta. Ni siquiera una alianza con los tres ediles del PSOE le valdría a Bermúdez para garantizar su continuidad.

Además, cada día que pasa va cobrando fuerza la opción de que se conforme un gobierno tripartito entre los cinco concejales de AxSí, los cuatro del PP y los dos de Siempre Conil, un partido de nueva creación. Este posible acuerdo a tres bandas auparía a la Alcaldía a la andalucista Inmaculada Sánchez Zara e iniciaría una etapa de cambio en la localidad más habitada de la comarca de La Janda.

Pero si el PP ve cerca no poder tocar poder en Sanlúcar y a IU le sucede lo mismo en Conil, también le pasa eso al PSOE que, si no ocurre algún milagro, en 15 días se despedirá de las alcaldías de Tarifa y de Ubrique.

En el caso de la localidad tarifeña Francisco Ruiz ganó estas elecciones con siete concejales, uno menos de los que obtuvo en 2019 y los mismos siete ediles logrados por el PP. Al PSOE no le vale con unirse al único edil de IU mientras que, por el contrario, la llave de la gobernabilidad sí la tienen los dos únicos concejales de un partido de reciente creación llamado Nuevos Aires de Tarifa (NAT). Este partido aún no ha decidido su voto, aunque en principio hay muchas posibilidades de que termine inclinándose por convertir en nuevo alcalde a José Antonio Santos, el candidato del PP.

Y en Ubrique sucederá algo parecido después de que la alcaldesa en funciones, la socialista Isabel Gómez, perdiera tres ediles y también la mayoría absoluta. Ahora los ocho concejales del PSOE quedan a expensas de los siete representantes del PP y los dos de AxSí. Como ya hay experiencia de varios mandatos con populares y andalucistas gobernando juntos en Ubrique, todo apunta a que AxSí aupará a la Alcaldía a José Mario Casillas, del PP.

En los otros 11 municipios de la provincia en los que no hubo mayorías absolutas no se esperan a priori sorpresas, sobre todo después de que el coordinador provincial de IU, Jorge Rodríguez, confirmara ayer que su partido no aceptará unos hipotéticos votos del PP para mantener la Alcaldía de Medina Sidonia y para hacerse con la de Olvera. De esta manera, el camino parece expedito para que el socialista Juan María Cornejo se convierta en el nuevo regidor asidonense y que su compañera de partido Remedios Palma conserve la de Olvera.

Y en Puerto Real, muy dado a pactos rocambolescos, la gran favorita para llegar a la Alcaldía es la izquierdista Aurora Salvador, a la que sólo apartaría del poder un acuerdo entre PSOE, AxSí y PP que parece bastante inviable.

En los ocho municipios restantes, los ganadores no ven peligrar sus alcaldías aunque tendrán que decidir si gobiernan en minoría o con algún pacto que les dé más tranquilidad. Así, José María Román (PSOE) seguirá siendo alcalde de Chiclana con o sin pacto con IU; los andalucistas Miguel Molina y Juan Luis Morales se mantendrán al frente de los ayuntamientos de Barbate y Villamartín, donde pueden dar cabida en sus gobiernos a los ediles del PP; los populares Miguel Rodríguez (Arcos) y Andrés Clavijo (Paterna) serán alcaldes gracias a sendos acuerdos de gobierno con AIPro en el primero de los casos y con AxSí en el segundo; y el PP permitirá que Olivia Venegas siga siendo siendo en Benaocaz la única alcaldesa de Ciudadanos.

Por último, el independiente Luis Mario Aparcero podrá decidir si sigue gobernando en Chipiona con el PSOE e IU o sólo con uno de estos dos partidos, mientras que en Los Barrios Miguel Alconchel, de 100x100, se supone que mantendrá su pacto de los cuatro últimos años con el PP.