Lorenzo y Márquez, en la misma onda

Entre dos grandes rivales, sólo se comparte la luz del sol y poco más. Aunque persigan un mismo objetivo, los enemigos acérrimos suelen diferenciarse tanto como la noche y el día. Pero, mal que les pese, al final siempre acaban teniendo algo en común. Así lo ponen de manifiesto dos antagonistas natos como Lorenzo y Márquez que están ya en la misma onda. Desde ayer, el piloto mallorquín comparte moto con el pentacampeón de MotoGP, habiendo dado sus primeras 'pasos' con la codiciada Honda en el circuito valenciano de Cheste. Es decir, ahora Jorge está en sintonía con Marc, al menos técnicamente hablando.

Fue un estreno sonado. Tras disputar el pasado domingo su última carrera como piloto de Ducati, Jorge Lorenzo estrenó la Honda RC213V que tantos éxitos está deparándole a su eterno contrincante Marc Márquez que, sólo por unas horas, cedió todo el protagonismo a su nuevo compañero de equipo. Como era de esperar, los focos de las cámaras y la atención mediática se centraron en este debut del balear con una montura de color negro sin la publicidad de Repsol ni del fabricante japonés, pues hasta final de año no termina su contrato con la marca italiana que ha defendido las dos últimas temporadas, logrando para ella tres victorias en grandes premios. Se trata pues de una montura muy distinta a las Yamaha y Ducati que el tricampeón de MotoGP ha pilotado en los once años que lleva en la máxima cilindrada del Mundial, por lo que de momento sólo puede aspirar a ir conociéndola poco a poco; ya le llegará la hora de ser competitivo y plantarle cara al campeón en título, con el que ahora comparte box.

Adaptándose a la nueva escudería, Lorenzo tuvo que conformarse en su estreno con el 18º mejor registro, a 1,5 segundos de Viñales, que fue el más rápido de la jornada de test en Cheste, seguido de Márquez, Rossi y Dovizioso. Con este largo Mundial recién concluido el pasado domingo, la sesión de entrenamientos de ayer se pretendía más provechosa, pero la lluvia trastocó otra vez todos los planes, sirviendo sólo para observar muy por encima las novedades que nos deparará el próximo Mundial 2019, como la del campeón de Moto3, Joan Mir, que ha dado el salto desde Moto2 a MotoGP con Suzuki, militando en la misma estructura que Alex Rins.

Feliz como un niño con zapatos nuevos, Mir logró un positivo 15º mejor registro del día en su debut, explicando que "el cambio de categoría y moto es una pasada. En la recta corre mucho más que una Moto2. Me he sentido bien, cogiendo sensaciones, pilotando fino y cada vez me encontraba mejor, los tiempos iban mejorando. En ningún momento he ido con el gancho en el cuello sino mejorando poco a poco". También debutaba Zarco con KTM, tras haber cedido su Yamaha a Morbidelli, mientras que Petrucci se estrenaba también en el equipo oficial Ducati como compañero de Dovizioso. También se notaba la ausencia de Pedrosa, recién retirado con los honores de Leyenda de MotoGP.

El sustituto de Dani en HRC, Jorge Lorenzo, no pudo comentar a los medios de comunicación sus impresiones sobre su nueva Honda, debido a los impedimentos contractuales. Por curioso que resulte, fue Marc Márquez quien ofreció algunas pequeñas pinceladas sobre el debut de su compañero de equipo: "No he hablado con él, no le he visto. Normalmente, la lógica o la estadística dice que la primera vez que un piloto coge una Honda le cuesta un poco. Es una moto radical, muy agresiva, un pilotaje peculiar a veces. Pero sí que es cierto que cuando cambian a otra marca, parece que enseguida van. ¿Por qué? No lo sé. Yo lo veo por los tiempos. Morbidelli ha cogido la Yamaha y rápidamente ha estado con los de delante".

Sobre la montura que está preparando estos días para el Mundial de 2019, el pentacampeón de MotoGP explicó que se dedica a "recoger información. Intento entender bien lo que han traído nuevo, cómo van los motores, el chasis, la dirección, qué necesitamos y qué no. Con mi condición física -hombro izquierdo subluxado que se operará en los primeros días de diciembre- necesitaba pocas vueltas y de calidad. No tiene sentido estar dando vueltas y probar cosas pequeñas. Probamos más las cosas grandes para que Honda recoja información y en estos meses de diciembre y enero puedan trabajar. Nos queda un día de test en Cheste –por hoy-, y aún tenemos el test de Jerez, del 28 al 29 de noviembre, que será muy importante".

Más detalles curiosos ofreció Márquez en la víspera del debut de Lorenzo con Honda, al conceder una entrevista nocturna a los periodistas Mela Chércoles y Manu Carreño en El Larguero de la SER, con frases en la tónica original del pentacampeón: "Jorge ha dicho las primeras cosas de la Ducati comparándola con la Honda, me ha dicho que la moto es pequeñita" y añadió: "Nosotros somos compañeros de escudería, pero es casi como dos equipos diferentes, cada uno con su gente y lo bueno es que se comparte la información. Tengo apuntado a Lorenzo como uno de los principales rivales. El compañero de equipo siempre es el primer rival. ¿Vetar su fichaje? No, lo veía como un síntoma de miedo". Al ser preguntado por si invitaría a Rossi o a Lorenzo a sus próximas vacaciones, Márquez aclaró que "elegiría el compañero de equipo, que al menos hablamos el mismo idioma. Somos los dos acuario y nos llevamos sólo un día. Él nació el 16 de febrero y yo el 17. Casi nacemos el día de los enamorados, pero no hubo amor".

En cuanto a Valentino, Marc aportó algo novedoso y positivo: "Admiro lo que está haciendo con 40 años, su ambición y sus ganas. Se ha creado muy bien su entorno, entrenando con chavales jóvenes. Mi relación con él ahora está más calmada. En la gala de Dorna me felicitó y hablamos si hay algo que hablar. En Malasia salió del box, no me vio y me pidió perdón. Esto es lo normal. Está claro que no vamos a ser amigos, pero una relación profesional se debe tener". En definitiva, hasta los más grandes rivales pueden limar sus asperezas, como lo han hecho Lorenzo y Márquez, que han acabado en la misma onda…

Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.