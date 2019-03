El 'paddock' de MotoE mira hacia delante después de un jueves negro en el que el nuevo campeonato de motos eléctricas ha sufrido un importante contratiempo después de que un incendio haya calcinado todas las motos fabricadas para la Copa del Mundo, lo que ha provocado la cancelación de la primera prueba que se iba a celebrar en el Circuito de Jerez, estando en el aire la segunda en Le Mans.

Al mal tiempo buena cara, como la que intentaba poner Jorge Martínez 'Aspar', director técnico del Sama Qatar Ángel Nieto Team. El expiloto valenciano estuvo en las reuniones que se celebraron por la mañana en el Circuito para evaluar la situación y marcar el camino a seguir y luego explicó que de las cosas negativas siempre hay que extraer lo positivo y, en este sentido, se congratuló de que no hubiera daños personales en el incendio: "Evidentemente es un traspié importante pero destacaría que mejor que haya pasado ahora, en un entrenamiento privado y sin 'paddock', a que hubiera pasado durante el Mundial".

El director del Ángel Nieto Team se mostraba seguro de que "como siempre ha hecho, Dorna pensará en la seguridad y probablemente ahora hará un diseño de una carpa más segura, con espacios para poder trabajar mejor, al igual que Energica. Esto al final lo que nos hace es dar un paso más para hacer un campeonato todavía más seguro. En parte hay que estar contentos. Estamos en un entrenamiento privado, ha sucedido por la noche, no había nadie. Ha sido una desgracia, pero mucho mejor que haya ocurrido ahora que no en un Gran Premio", añadió.

Jorge Martínez 'Aspar' "Lo que ha pasado es un traspié, pero mejor que haya ocurrido ahora que en el Mundial"

El de Alcira rompe una lanza por un campeonato que cree que tiene un buen futuro: "Esto es una desgracia y nada más, hay que recalcar que es un campeonato completamente nuevo, que no se tiene experiencia, motos eléctricas cien por cien, el tema de las baterías es un campo que todavía está muy virgen y hay un recorrido enorme en términos de peso, potencia y seguridad. No hay que buscar culpables sino soluciones. Evidentemente nos rompe un poco porque se ha quemado todo, pero quiero pensar en un proyecto a largo plazo y que sin duda va a ser muy bueno para el campeonato".

Sete Gibernau se ha enrolado esta temporada en el equipo Pons Racing atraído por una tecnología que muchos coinciden en decir que es el futuro de la movilidad. El piloto rompe una lanza en favor tanto de Dorna como de los principales patrocinadores de la copa del Mundo de MotoE. El subcampeón del mundo de MotoGP en 2003 y 2004 aseguraba ayer en el Circuito que "son cosas que pasan", alegrándose de que sólo hubiera daños materiales y elogiando a Dorna, "que ha tomado un compromiso importante con este nuevo proyecto. Para mí, vivir esto desde dentro es un reto, no es sólo volver a correr y ser competitivo, también ser protagonista de una oportunidad única al ser los primeros que estamos viviendo lo que todo apunta a una era en la movilidad".

Al hilo, Gibernau añadía que "Dorna ha tomado una decisión valiente al hacer este campeonato, están haciendo un gran trabajo y hay que apoyarlos tanto a ellos como a los patrocinadores que están en este proyecto y tenemos que seguir empujando todos, ser positivos siempre primando la seguridad. Estamos viviendo un tiempo en el que se ha creado un debate de hacia dónde vamos y cómo, a qué nos enfrentamos en el futuro de la movilidad y ser parte de todo esto es importante".

Sete Gibernau "Dorna está liderando un proyecto que todos estamos dispuestos a seguir apoyando"

El piloto concluye argumentando que Dorna "está tirando y liderando un proyecto al que estamos dispuestos a apoyar y a evolucionarlo. Siempre hay que sacar lecturas positivas, no es una situación agradable, pero no hay que lamentar daños físicos y lo demás se puede solucionar. Hay que ver las causas, sin duda, porque la prioridad es la seguridad de todos, pero tenemos que apoyarnos entre todos. Lo que ha sucedido no va a ser un impedimento para continuar con esta nueva era a la que todos nos dirigimos".

Por último, Jesús Benítez, periodista experto en motor y colaborador de Diario de Jerez, aboga por estudiar a fondo las causas que han provocado el incendio e igualmente no duda de la capacidad de los organizadores para llevar a buen puerto un campeonato incipiente: "Recuerdo cuando viví un atentado con coches calcinados en un Gran Premio de Sudáfrica, pero como lo ocurrido en Jerez, no está en los libros de historia del Mundial de Motociclismo ¿Arde Troya? Pues, aunque extrema, quizás sea una buena forma de resumir el desgraciado incendio que ha asolado a la nueva categoría de MotoE".

Jesús Benítez "Nadie puede dudar de un campeonato que cuenta con los mejores recursos humanos, técnicos y logísticos para solventar una situación traumática como ésta".

Benítez añade que "amén de que este siniestro se ha llevado por delante las 23 motos (prototipos únicos en el mundo) y hasta el propio comienzo de esta Copa previsto para el 5 de mayo en Jerez, creo que las consecuencias reales del suceso son todavía imprevisibles, habrá que esperar acontecimientos. Ahora tendrán que revisar todos los protocolos de seguridad, pues se han generado muchas dudas. Se analizará el prototipo de recarga que ha provocado el incendio y se valorará si es mejor usar instalaciones fijas para ello, la cercanía con combustibles, mil cuestiones... Eso sí, hasta Roma resurgió de las cenizas y este proyecto, como la propias energías alternativas, es imparable. Nadie puede subestimar o dudar de un campeonato que cuenta con los mejores recursos humanos, técnicos y logísticos para solventar una situación traumática como ésta".