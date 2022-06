La Sociedad de Estiba entrega cuatro insignias de oro a sus antiguos directivos

El acto de presentación de la memoria de la Sociedad de Estiba de Algeciras también ha tenido momentos para la emoción y el recuerdo. La entidad ha entregado unos emblemas de oro a cuatro personas por su vinculación con el Centro Portuario de Empleo de Algeciras y sus distintas modalidades empresariales precedentes.

El presidente del organismo público de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, ha sido el encargado de entregar las insignias a Alicia Membrive, viuda de Luis Gavira, quien fuera primer director de la sociedad de estiba de Algeciras. También han recibido este galardón Juan Castañeda, antiguo presidente de Marapie.

Igualmente han recibido esta distinción el ex presidente de la sociedad de estiba y también ex presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Manuel Morón. El cuarto galardonado ha sido el director general de APM Terminals West-Med Hub, Keld Pedersen, quien por motivos laborales no ha podido estar presente.

El presidente de la Sociedad de Estiba de Algeciras, Javier Sáez, ha leído unas palabras remitidas por Pedersen en las que ha elogiado el trabajo y evolución ascendente de todo el sector portuario de Algeciras y, especialmente, la estiba. Pedersen ha reconocido, en palabras de Sáez, tener una parte de su corazón en Algeciras.