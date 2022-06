El Puerto de Algeciras insiste en la pérdida de empleo que provocaría el control de emisiones a los buques

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha mostrado su preocupación por la pérdida de empleo que provocaría en la UE la propuesta inicial del Emissions Trading System (ETS) por el que la Comisión Europea prevé incorporar el transporte marítimo al mercado de emisiones.

Dicha propuesta, alteraría la libre competencia en los tráficos de transbordo en favor de terceros países y sin beneficio alguno para el medio ambiente, según la APBA.

Así lo ha explicado este mediodía durante su intervención en el panel How to empower Europe's Ports: closing debate with the ports celebrado este viernes en Valencia durante la jornada de clausura de la Conferencia anual de la Organización Europea de Puertos (ESPO). Landaluce ha compartido debate con Daan Schalck, CEO de North Sea Port; Ansis Zeltins, CEO Port of Riga y Cedric Virciglio, de Haropa Ports

Esa pérdida de conectividad y competitividad en la que desembocaría la fuga de transbordos, llevaría además en última instancia a perder el control de la cadena logística europea. Por todo ello, el presidente del Puerto de Algeciras ha insistido en la necesidad de revisar y mejorar la propuesta y ha instado a la UE a que proteja sus puertos de transbordo. Estas consecuencias no sólo afectarían a los puertos españoles, si no a otros entornos portuarios como el Báltico, el Mar del Norte y el Mediterráneo Central y Oriental.

Desde el Puerto de Algeciras se viene trabajando desde hace ahora un año y posteriormente junto al grupo formado con los puertos de Valencia y Barcelona, la Dirección General de Marina Mercante y Puertos del Estado, para sensibilizar de forma especial a diputados y europarlamentarios de los diferentes grupos sobre los efectos negativos tanto en la economía europea como en nulo beneficio para el medio ambiente del planeta.

El establecimiento de un sistema comunitario para controlar y gravar las emisiones de CO2 del transporte marítimo en la Unión Europea provocaría la pérdida de hasta un 60% de las operaciones de transbordo de contenedores del Puerto de Algeciras en favor del marroquí de Tánger-Med, según un informe elaborado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) y difundido por Europa Sur en noviembre pasado.

Algo que a su vez derivaría en una pérdida de volumen de negocio de hasta 300 millones de euros anuales, poniendo en riesgo unos 1.600 puestos de trabajo directos o un impacto regional indirecto más amplio de hasta 4.200 empleos.

Gerardo Landaluce también ha puesto en valor el papel del Estrecho de Gibraltar como entorno estratégico para el tráfico de mercancías, así como la importancia de la recuperación de la conexión marítima para pasajeros y vehículos en las líneas Algeciras-Tánger Med y Tarifa-Tánger Ciudad para la movilidad Europa-África, rutas que canalizan más de 6 millones de personas entre ambas orillas del Estrecho.