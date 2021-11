APM Terminals anuncia la tercera fase en Tánger-Med 2 para alcanzar los 5 millones de contenedores de capacidad

Sigue el crecimiento del puerto al otro lado del Estrecho. APM Terminals MedPort Tangier ha anunciado esta semana la aprobación del desarrollo de la tercera fase de su terminal de contenedores automática en el Puerto de Tánger-Med 2. Con esta nueva ampliación, la explanada prevé alcanzar la anunciada capacidad máxima de cinco millones de contenedores.

Así, el puerto marroquí de Tánger-Med prosigue en su carrera de fondo para ganar capacidad y tráfico de contenedores de transbordo en el Estrecho de Gibraltar frente al Puerto de Algeciras, su competencia directa en las rutas internacionales.

La compañía ha difundido un escueto comunicado en el que explica que acaba de dar su visto bueno al proyecto expansión de la fase 3 como continuación del desarrollo de la fase 2, aprobada en abril de este mismo año y actualmente en ejecución.

Cada una de estas dos fases supondrá la ampliación del muelle en 400 metros y añadir una capacidad a la terminal de un millón más de contenedores. Con las tres fases ejecutadas, según APM Terminals, se alcanzarán los cinco millones de contenedores de capacidad proyectados en Tánger-Med 2. De ello se desprende, por tanto, que la capacidad actual de las instalaciones es de hasta tres millones de contenedores. La segunda y tercera fase de ampliación supondrán un desembolso conjunto de 400 millones de dólares (casi 350 millones de euros al cambio actual).

@APMTMedPort has decided to kick off the next phase of its development, thereby reaching a capacity of 5 Million TEU.@APMTMedPort celebrates its next major development milestone by kicking off the phase 3 expansion project in continuation of the development of phase 2 (1/2) pic.twitter.com/zqfqLqtDDw