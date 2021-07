'HMM Algeciras', una escala especial

El HMM Algeciras ya está en casa. La terminal de TTI, en Isla Verde, acoge desde primera hora de la mañana a uno de los buques de la Algeciras Class, los más grandes del mundo, capaz de transportar 24.000 teus, procedente de Amberes. En su primera escala en la ciudad que le da su nombre realizará 700 movimientos, un número pequeño, según indica el director general de TTI, Alonso Luque, que espera que en el futuro sean muchas más escalas y con muchos más movimientos.

Mientras los estibadores recogían con las shuttle carriers los contenedores que se iban descargando del buque, los responsables del Puerto de Algeciras, de la terminal y de la naviera, además de representantes políticos, realizaban las declaraciones institucionales sobre la importancia de la escala de uno de los portacontenedores más grandes del mundo en la dársena algecireña. Una escala especial por muchos motivos.

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, destacó que el Puerto algecireño "vuelve a hacer historia en el ámbito marítimo-portuario mundial y con la ciudad y nuestros conciudadanos".

Landaluce mostró su felicitación y agradecimiento a los responsables de la naviera HMM. "En diciembre de 2019, en el marco de una misión comercial a Seúl, nos avanzaron que la serie de 24.000 teus sería muy especial para Algeciras. Porque habría un barco con el nombre de la ciudad de esa capacidad, porque la serie se llamaría Algeciras Class y porque escalaría en el Puerto de Algeciras. Tiene una simbología muy especial por el espíritu coreano de compromiso y palabra", indicó.

El presidente de la APBA también tuvo palabras de agradecimiento para los responsables de Sea & Ports, agente de HMM en España, representado por Diego Castillo en el acto, por el "reto de cargar un gigante del mar", y a Alonso Luque por el "reto y responsabilidad de operarlo de forma eficiente y fidelizar al cliente".

Gerardo Landaluce fue muy gráfico para ilustrar la gran capacidad de los buques de esta clase al explicar que los 24.000 contenedores alineados desde Algeciras llegarían prácticamente a Sevilla.

El responsable del Puerto también aprovechó por reivindicar la importancia estratégica del Puerto de Algeciras. "El transbordo es nuestro principal activo. Quien controla trasbordo controla la cadena logística, esto es fundamental para dar servicio a nuestros clientes y no puede estar en manos de terceros países. Es estratégico que Bruselas lo interiorice y se ponga en valor su importancia", destacó Landaluce, que también reivindicó que es importante un plan estratégico para el Campo de Gibraltar que ayude a consolidar el proyecto del Puerto.

Alonso Luque recordó que TTI-A batió un récord en 2020 de contenedores movidos y afirmó que el HMM Algeciras ha hecho escala en por el empeño del presidente de la compañía "a pesar de no reunir las condiciones más adecuadas". El director de la terminal destacó el cambio accionarial de la empresa con la entrada de CMA-CGM el pasado marzo, con una inversión cercana a los 14 millones de euros que permitirá que los buques de la Algeciras Class puedan ser operados de forma eficiente.

Entre las mejoras, Luque enumeró el recrecido de cinco grúas que alcanzarán los 52 metros bajo spreader, la adquisición de dos shuttles y la renovación del sistema informático por 2 millones de euros. "Nuestro objetivo es demostrar que somos eficientes y que pueden confiar en que nosotros podemos abaratar los costes cuando escalan en Algeciras", indicó el responsable de la terminal, que destacó que la competencia es "feroz" con puertos como el de Tánger-Med o los de Portugal.

Diego Castillo mostró su intención de que la escala de estos buques "vaya a más" y que la compañía "pueda crecer en la región y que la sigamos potenciando como lo venimos haciendo".

El coordinador de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar, Francisco Gil, y el viceconsejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, destacaron la importancia de esta escala, como el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce: "Es un día importante que viene a reforzar el papel del Puerto de Algeciras como un polo de desarrollo y un referente en el tráfico de mercancías nivel mundial”.

El regidor se mostró orgulloso ante el hecho de que el HMM Algeciras haga su escala en la ciudad que le da nombre y destacó que “este tipo de gestos potencian el papel de nuestra ciudad en el mundo, el buque viene a ser nuestro embajador, que va a surcar todos los mares del mundo, dando la imagen de una Algeciras moderna, fuerte, unida y competitiva y con vocación de liderazgo”.

El acto finalizó con la entrega de una metopa conmemorativa al capitán del buque, el señor Park.

El 'HMM Algeciras'

El HMM Algeciras a su vez da nombre a toda una serie de navíos gemelos bajo la denominación Algeciras Class.

La llegada se enmarca en dentro del servicio que conecta Algeciras con el lejano Oriente (Far East 4) puesto en marcha recientemente por el consorcio de navieras The Alliance, la alianza comercial a la que pertenece HMM junto con Ocean Network Express (ONE), Hapag Lloyd y Yang Ming. El servicio Far East 4 conecta puertos de Corea del Sur, China y el Norte de Europa con la dársena algecireña.

El HMM Hamburg fue el primero de esta serie de megabuques, con capacidad máxima de 23.964 contenedores en sus 400 metros de eslora y 61 de manga, en escalar en el puerto del Estrecho dentro de esta ruta, el pasado 16 de julio.

El HMM Algeciras, el primero de la serie, navega desde abril de 2020. Entonces, HMM preveía integrarlo en el servicio FE4, si bien el estallido de la pandemia obligó a reestructurar y aplazar temporalmente la ruta. Sí se dejó ver por el Estrecho de Gibraltar en mayo del pasado año cuando navegaba rumbo a Holanda.

La Algeciras Class

Toda la serie de megabuques inaugurada por el HMM Algeciras, denominada en el sector como la Algeciras Class, tiene pabellón de Panamá y está formada en total por doce megabuques, puestos en servicio entre abril y septiembre del pasado año. De ellos, los siete primeros fueron construidos en los astilleros de la compañía Daewoo con capacidad para 23.964 contenedores. Además del HMM Algeciras, completaron este primer plantel el HMM Copenhagen, HMM Dublin, HMM Gdansk, HMM Hamburg, HMM Helsinki y HMM Le Havre.

Los siete restantes, construidos en los astilleros de Samsung, tienen la particularidad de contar con un poco menos de capacidad, aunque igualmente nada despreciable: 23.820 teus. La segunda serie la forman el HMM Oslo, HMM Rotterdam, HMM Southampton, HMM Stockholm y el HMM St Petersburg.