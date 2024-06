Los sindicatos de Acerinox buscan cómo convocar la votación para ratificar el preacuerdo del convenio

Los cuatro sindicatos favorables al preacuerdo para el cuarto convenio colectivo de Acerinox -UGT, CCOO, USO y Coordinadora de Trabajadores del Acero (CTA)- con representación en el comité de empresa analizan cómo convocar la votación de la plantilla con el objetivo de promover la ratificación del texto y acabar con la huelga indefinida en la factoría de Los Barrios.

Estas centrales sindicales valoran a nivel interno fórmulas para desbloquear la situación tras el escenario actual en el que los representantes del sindicato ATA, con mayoría minoritaria en el comité de empresa, se niega a someter a votación la última propuesta.

Para ATA, se trata de un debate zanjado en su día con la votación del 16 de mayo: "La verdadera razón es que la plantilla decidió por 1.200 votos que no iba a aceptar el acuerdo que el Consejo Andaluz de Empleo propuso hace unas semanas. Y este no solo es muy similar al del CARL, sino que en algunos puntos es inferior y nos somete a un ERTE". Sin embargo, la Junta de Andalucía sostuvo tras la reunión del lunes con los cinco sindicatos que todos se habían comprometido a promover la votación para conocer el parecer de la plantilla.

Los cuatro sindicatos, que juntos conforman una amplia mayoría en el seno del comité de empresa frente a los delegados de ATA, tratarán de llegar a un consenso en las próximas horas. Así, prevén convocar a los medios de comunicación este viernes para explicar las posibles salidas a la actual situación de punto muerto.

Labor pedagógica a favor del 'sí'

La sección industrial de UGT ha iniciado una campaña informativa, a modo de labor pedagógica, con una comparativa entre la primera propuesta de convenio, la planteada por el CARL en mayo y el preacuerdo del pasado lunes 10 de junio auspiciado por la Consejería de Empleo. Los datos se compartirán en las cuentas del sindicato en las redes sociales del sindicato y en sus números de WhatsApp.

CCOO considera que el comité de empresa debe convocar directamente la fecha del referéndum, como así figura en el reglamento. El secretario general de Industria de CCOO, José Hurtado, ha valorado que ya todas las asambleas de los cinco sindicatos han analizado el documento y solo quedaría votarlo.

"Nos sorprende que ATA se posicione en contra del referéndum, es cierto que es rácano en incrementos salariales, pero ante la amenaza de ERE el mantenimiento del empleo es la prioridad. CCOO siempre va a apostar por el empleo", ha asegurado.

"Si no hay comicios, CCOO tendrá que tomar una decisión que pasará por convocar a todos nuestros afiliados en una asamblea para que voten el preacuerdo y lo mismo tendrán que hacer los otros sindicatos, y sumarlos, pero esta opción la veo innecesaria", ha apuntado.

Los cuatro sindicatos denuncian la tensa situación que se vive en la factoría tras los insultos recibidos por el sindicato ATA en la asamblea del pasado martes. No acudieron a la reunión del comité de empresa del miércoles (donde se preveía que se fijaría la fecha de la votación) al considerar que su integridad física podría estar en peligro. "Nos tildaron de corruptos, vendidos y no vamos a participar en ningún linchamiento", recordó el miércoles el secretario regional de Industria de UGT, José Manuel Rodríguez Saucedo.

"Es una situación muy difícil y estamos viendo que el fin de esto puede ser cerrar la fábrica por la imagen que además se está dando. No podemos ir a enfrentarnos allí. Los que no piensan igual no pueden ir a la asamblea general porque le linchan", aseguró el secretario regional ugetista.

En las asambleas celebradas el martes los sindicatos UGT, CCOO, USO y CTA pidieron a los trabajadores de Acerinox que votasen a favor de convertir el texto consensuado con la dirección de la compañía en el cuarto convenio colectivo de la fábrica de Palmones.

De recibir el respaldo mayoritario de la plantilla, el preacuerdo alcanzado con la mediación de la Consejería de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía serviría para poner fin a una huelga indefinida que mantiene la producción de acero inoxidable en la factoría parada desde el 5 de febrero, este jueves hace 129 días.