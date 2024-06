El enfrentamiento entre los sindicatos de Acerinox deja en punto muerto la ratificación del preacuerdo

El enfrentamiento entre los sindicatos que conforman el comité de empresa de Acerinox ha dejado este miércoles en punto muerto la ratificación del preacuerdo para el cuarto convenio colectivo de la factoría de Los Barrios.

Los representantes de UGT, CCOO y USO y Coordinadora de Trabajadores del Acero (CTA) han decidido no asistir a la reunión convocada por el comité de empresa (que preside el sindicato ATA) en la sede de los sindicatos de la planta en Palmones.

Estos cuatro sindicatos, favorables al preacuerdo, han esgrimido como motivo para no acudir a la reunión los insultos y amenazas proferidas por el portavoz del comité de huelga, José Antonio Gómez Valencia (también del sindicato ATA), en la asamblea que se celebró con los trabajadores en la tarde del martes en el aparcamiento de la fábrica. Además, consideran que la reunión del comité se había convocado de forma unilateral.

En dicha reunión se pretendían valorar las posturas de los distintos sindicatos sobre el acuerdo alcanzado el lunes en la Consejería de Empleo. También se esperaba de esta reunión que salieran las fechas para una asamblea general de trabajadores y para la votación del preacuerdo.

Así las cosas, el preacuerdo auspiciado por la Junta, y que cuenta con una mayoría sindical a favor (todos lo apoyan salvo ATA), se encuentra ahora en un limbo mientras que los cuatro sindicatos reflexionan sobre cuál puede ser el siguiente paso para sacar adelante el preacuerdo. Se trata de una situación sin precedentes y que se produce en medio de un ambiente muy tenso entre el bloque favorable al preacuerdo y el sindicato ATA.

Este miércoles, el ambiente en los alrededores de la factoría a primera hora era similar al inicio de la huelga, con barricadas y algún que otro neumático ardiendo, aunque rápidamente fue sofocado.

El comité de empresa ha celebrado finalmente la reunión, aunque sin alcanzar el quorum necesario. El acta refleja que "ante la falta de asistencia de la mitad más uno de los miembros del comité, no podemos tomar ningún tipo de decisión para hacer una asamblea informativa para aquellos compañeros que no están afiliados a ninguno de los sindicatos pero tienen derecho a estar informados como miembros de la plantilla".

"Nos tildaron de corruptos"

El secretario provincial del sector de Industria de UGT, José Manuel Rodríguez Saucedo, ha especificado que los sindicatos no han acudido a la reunión del comité de empresa porque "nos tildaron de corruptos, vendidos y no vamos a participar en ningún linchamiento". "Tienen a los trabajadores instigados y ya se está poniendo en peligro la integridad de las personas, puede ocurrir algo que después tengamos que lamentar", ha manifestado.

Rodríguez Saucedo ha mostrado su preocupación por la situación y ha asegurado que existe bloqueo "pero es por parte de ellos que no respetan la opinión de otros y no van a desconvocar la huelga", por lo que se pregunta que con este tipo de planteamientos y comentarios qué se puede hacer.

"Es una situación muy difícil y estamos viendo que el fin de esto puede ser cerrar la fábrica por la imagen que además se está dando. No podemos ir a enfrentarnos allí. Los que no piensan igual no pueden ir a la asamblea general porque le linchan", ha asegurado.

El secretario provincial de UGT indicó que los cuatro sindicatos están de acuerdo y están valorando convocar una rueda de prensa para informar de lo que está pasando.

Negativa de ATA al preacuerdo

El comité de huelga, presidido por ATA, ha remitido un comunicado en el que sostiene que la "verdadera razón" de su negativa al preacuerdo radica en que la plantilla decidió por 1.200 votos que no iba a aceptar el acuerdo que el Consejo Andaluz de Empleo propuso hace unas semanas.

"Al analizar pormenorizadamente la nueva propuesta de la empresa, no sólo vemos que es muy similar a la del CARL, sino que en algunos puntos vemos que es inferior e incluso nos somete a un ERTE, con la obligación de una negociación paralela al convenio", informa el texto.

"Ante esta realidad, no tenemos otra alternativa que decir un rotundo no a dicha propuesta y no vemos necesidad de hacer ningún tipo de votación para llevarlo a la plantilla", sostiene el documento.

En las asambleas celebradas el martes los sindicatos UGT, CCOO, USO y CTA pidieron a los trabajadores de Acerinox que votasen a favor de convertir el texto consensuado con la dirección de la compañía en el cuarto convenio colectivo de la fábrica de Palmones.

De recibir el respaldo mayoritario de la plantilla, el preacuerdo alcanzado con la mediación de la Consejería de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía serviría para poner fin a una huelga indefinida que mantiene la producción de acero inoxidable en la factoría parada desde el 5 de febrero, este miércoles hace 128 días.