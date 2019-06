El servicio de socorrismo en la playa de Palmones arranca el 22 de junio

El próximo 22 de junio se abrirá la temporada de playas en Palmones con el dispositivo de salvamento y socorrismo y el equipamiento de la playa instalado gracias a la colaboración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Acerinox Europa y la empresa Viesgo con el Ayuntamiento de Los Barrios.

El concejal de Playas en funciones, José Antonio Gómez afirma que este año "volveremos a ofrecer los mejores servicios para garantizar la seguridad de toda la ciudadanía y para disfrutar tranquilamente del baño y de nuestra playa”. “Estamos a la espera del inicio de los trabajos del perfilado de la playa por parte de Costas. Nos han confirmado que se va a llevar a cabo, pero no están fijas las fechas, por lo que por ejemplo no se van a instalar todas las pasarelas hasta que no se terminen los trabajos en la zona de la desembocadura”.

Aceronix ha sufragado la instalación de dos módulos de servicios. En cuanto al salvamento, este año el dispositivo estará compuesto por socorristas todos los días y habrá un enfermero de forma permanente y una ambulancia en llamada, además una zodiac para salvamento por parte de la empresa Socoservis.

El dispositivo contará con una silla anfibia para las personas con movilidad reducida. Un año más, la central térmica Viesgo ha instalado el balizamiento de la playa de Palmones y el canal náutico para uso de embarcaciones.

Para la limpieza, habrá un dispositivo especial durante toda la temporada, con un tractor de lunes a viernes y con operarios municipales todos los días. "Nuestro objetivo es ofrecer unos buenos servicios en nuestra playa y así poder mantener la Q de Calidad. Seguimos en la línea de apostar por el turismo en Palmones y vamos a seguir trabajando por ello. La Q es un reconocimiento al trabajo y a la apuesta del Ayuntamiento por tener una playa mejor”, destacó el edil.