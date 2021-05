El equipo de gobierno de Los Barrios aprueba el Presupuesto de 2021 con la abstención de Podemos y Cs

El Pleno del Ayuntamiento de Los Barrios ha aprobado este lunes el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021 con los votos favorables de Los Barrios 100x100 y el Partido Popular y la abstención de Podemos y Ciudadanos. El PSOE ha votado en contra.

La delegada de Economía y Hacienda, Isabel Calvente, ha destacado que se trata de un presupuesto "orientado a reducir los gastos globales del Ayuntamiento, además de potenciar los ingresos, siempre partiendo de la premisa que tengan el menor impacto posible para los ciudadanos, atendiendo siempre a los criterios de racionalidad y sostenibilidad”.

Calvente ha agradecido “el buen talante negociador mantenido por los grupos municipales de Ciudadanos, Podemos y nuestro socio de gobierno del Partido Popular para consensuar este documento que traemos hay a este Pleno en aras de reforzar la estabilidad económica de nuestro Ayuntamiento”.

El presupuesto contempla 32.529.882,12 euros en la partida de ingresos y 26.928.797,67 euros en su estado de gastos, con un superávit de 5.601.084,44 euros. La edil ha señalado que “se mantienen congelados los impuestos y las tasas pese a que se ha aumentado el gasto en las áreas sociales y de servicios públicos, prioritarios para este equipo de gobierno”.

En cuanto a los ingresos, destaca un descenso del 2,41% con respecto al ejercicio anterior en líneas generales. Los impuestos directos arrojan el 40,29% del presupuesto total incrementándose un 1,30% respecto al ejercicio anterior como consecuencia de la actualización del padrón municipal.

Los impuestos indirectos suponen el 2,23% del total y se mantienen en un principio con las mismas previsiones del año 2020 aunque pueda preverse un incremento al cierre del año. Las tasas, precios públicos y otros ingresos supondrán el 12%, sufriendo una ligera reducción respecto al año anterior, siempre siguiendo el principio de prudencia, así como las transferencias corrientes que también sufren un descenso del 1,22 % con respecto al 2020. Sin embargo, los ingresos patrimoniales se incrementan debido a la regularización del convenio con la Mancomunidad respecto a los residuos urbanos.

En cuanto a la enajenación de inversiones reales, se mantienen respecto a las previsiones recogidas en el presupuesto anterior al mantenerse vivos los procedimientos de enajenación de las parcelas de titularidad municipal.

Las cuentan contemplan un incremento en algunas partidas a fin de garantizar los servicios públicos esenciales como en Políticas Sociales, Juventud, Cultura y Deportes y una reducción del gasto en Festejos. También habrá un Fondo de Contingencia por un importe de 230.723,83 euros que permitirá atender necesidades no previstas en el presupuesto inicial que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

El portavoz de Ciudadanos, Pedro González, ha destacado en su intervención que “este acuerdo incluye una mejora de los servicios que va a prestar el Ayuntamiento y también una reorganización de la propia institución sin tener que subir los impuestos"

La concejala de Podemos Cristina Maldonado considera que "a través del consenso y no de la confrontación se llegan a acuerdos. Volvemos a dar un apoyo de confianza y esperar que se cumplan los puntos del acuerdo. Agradecemos que haya aumentado la partida de servicios sociales, también en materia de Juventud con planes de empleo y la reducción del gasto público”.

El portavoz del PP, Pablo García, ha agradecido a los partidos que han apoyado estos presupuestos: “Felicito a las delegaciones que han hecho posible este presupuesto y a mi compañera Isabel Calvente, por planificar unos presupuestos reales y que garantizan los recursos públicos”.

El portavoz del PSOE, Daniel Perea, ha destacado los motivos por los que votan en contra del presupuesto: “Uno de los motivos es que la Policía Local siguen con escasos medios técnicos y humanos. El año pasado le dimos la confianza, pero hemos visto que no han cumplido, creíamos necesarios que se invirtiera en medios como en vehículos para la policía, estos coches no son una realidad. Además, el incremento para el servicio de limpieza, iba ligado necesariamente a una mesa de trabajo, donde se planteara a través de informes las cantidades nuevas para el nuevo servicio y ver si se podía gestionar directamente desde el Ayuntamiento, una mesa de trabajo que no se llevó a cabo”.