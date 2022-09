El peso de las mochilas escolares afecta a la salud de los pies de los niños

Septiembre es sinónimo de vuelta al colegio y, con ella, los niños vuelven a retomar los hábitos escolares. Uno de los aspectos más significativos de esta etapa es la maleta y las consecuencias que tiene el peso que recae en la espalda de los pequeños.

La doctora Marta Zumaquero, especialista de la Unidad de Podología del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, incide en lo importante que es aliviar el peso que llevan los niños en las mochilas del colegio por su repercusión en los pies. “Llevar peso en la espalda repercute en nuestros pies, ya que recae la totalidad de nuestro peso sobre ellos y un aumento de la carga incrementa el estrés en la estructura del pie. Esto puede llegar a provocar diversos problemas en nuestra pisada”, señala la doctora Zumaquero.

En relación con las diferentes problemáticas que puede producir un exceso de peso en la espalda, la podóloga de Quirónsalud Campo de Gibraltar manifiesta que “pueden existir multitud de patologías derivadas del peso en la espalda, como tendinitis, tendinosis o roturas fibrilares; y sobrecarga en diferentes zonas de apoyo, que pueden derivar en problemas dérmicos como callos o durezas. También es importante señalar los problemas que puede provocar el peso en la espalda en partes como las rodillas, la zona lumbar, la cadera e incluso a las cervicales por consecuencia de malos hábitos en este sentido”.

Debido a la amplia variedad de patologías que pueden aparecer, la doctora hace hincapié en una serie de consejos sobre cómo llevar el peso y así prevenir cualquier tipo de lesión. “Uno de los principales consejos es ajustar la maleta en las asas para que el niño lleve la maleta escolar pegada al cuerpo y no la lleve colgando. Además, es muy importante llevar el peso por igual en ambos lados, es decir, no llevar la mochila solo colgado en un hombro, para evitar sobre todo posibles desviaciones de columna”, afirma la especialista. Además de la maleta, otra decisión importante de esta época escolar es la elección de los zapatos para los niños y niñas.

La responsable del Servicio de Podología del hospital de Los Barrios aconseja que “para evitar lesiones es muy importante elegir un calzado que tenga un contrafuerte no muy rígido, porque no se trata de un problema de sobrecargas por sobrepeso, sino que el zapato sea lo más estable y flexible posible para no alterar ninguna zona concreta del pie. A la hora de comprar el calzado, hay que tener en cuenta no fiarnos siempre del dedo pulgar del pie como se suele hacer para comprobar si la talla es correcta o no, ya que hay niños que por su propia forma del pie tienen el segundo dedo más largo que el pulgar y una talla errónea puede desembocar en problemas en los pies”.

En Quirónsalud Campo de Gibraltar, la doctora Zumaquero pone a disposición de los pacientes un estudio pormenorizado en el que se determina las características de la pisada para realizar un diagnóstico certero. ”El comienzo del colegio implica también el inicio de las actividades extraescolares, por lo que de cara a lesiones o prevención de las mismas, ofrecemos un estudio biomecánico para para valorar todas las posibles patologías que pueda tener el paciente y en función del estudio se puede hacer una plantilla a medida para evitar lesiones futuras o solucionar cualquier problema que se tenga en la actualidad”, apostilla la doctora.