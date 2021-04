Los Barrios pedirá 5,4 millones al fondo de ordenación para pagar deudas con la Seguridad Social

El Pleno de Los Barrios ha aprobado este jueves en sesión extraordinaria la propuesta de adhesión del Ayuntamiento al fondo de ordenación del Gobierno de España para incluir 5,4 millones de euros que se destinarán a pagar las deudas contraídas por el Consistorio con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

La propuesta ha sido aprobada de manera unánime por todos los grupos municipales de la Corporación.

El alcalde, Miguel Alconchel, ha destacado en su intervención que “la deuda que este Ayuntamiento tenía hace 8 años reconocida con la Seguridad Social era de 32 millones de euros, una deuda heredada por la nefasta gestión de los anteriores gobernantes. Luego se produjo una actualización de la deuda y nos encontramos con 8 millones de euros más, un varapalo para nosotros y que tuvimos que afrontar e ir pagando hasta conseguir reducir esa cifra a los 5,4 millones que vamos a refinanciar gracias al fondo de ordenación”.

“Gracias a esta refinanciación el Ayuntamiento se ahorrará en torno a los 500.000 euros en intereses, de esta manera ganaremos en liquidez y ahorramos. Por un lado, será un alivio para la tesorería, que dispondrá de medio millón de euros al año. Por otro, con una situación mejor de tesorería se podrá seguir reduciendo el periodo medio de pago a proveedores”, ha matizado Alconchel.

El primer edil barreño ha alertado sobre la situación económica del Consistorio, “tenemos las deudas de las empresas municipales, una amenaza constante. Todo derivado de la famosa década en la que los gestores de este Ayuntamiento dilapidaron el futuro del municipio, algo que todos los vecinos y vecinas deben saber. Ser el municipio más endeudado de España es una vergüenza”, ha señalado.

“Estamos inmersos en un plan de ajuste que no cumplimos, no vamos a tocar el capítulo 1 de personal con despidos, tampoco vamos a subir los impuestos mientras seamos capaces de gestionar los recursos que tenemos, pero llegará el día que el mecanismo del fondo de ordenación no lo tengamos los ayuntamientos como el nuestro y entonces habrá que presentar al Ministerio de Hacienda una propuesta de cómo seguir gestionando nuestra grave situación económica”, ha manifestado el alcalde barreño.

En el turno de intervenciones, el portavoz de Ciudadanos, Pedro González, ha apoyado esta nueva medida y ha señalado que “es la única medida que posibilita que este Ayuntamiento siga funcionando y dando servicios a los ciudadanos, es necesaria adherirnos a este fondo único mecanismo existente para pagar deudas y por eso para este tipo de propuestas nos tendréis a vuestro lado”.

Por su parte, el portavoz del PP, Pablo García, ha señalado que “desde que el gobierno del Partido Popular creo esta herramienta no nos queda otra que seguir adhiriéndonos para sacar a flote este Ayuntamiento”.

El portavoz del PSOE, Daniel Perea, ha mostrado su apoyo a esta adhesión, “no vamos a poner palos en el camino y no vamos a votar en contra de esta medida. Nos acogemos a una medida especifica del Ministerio de Hacienda muy acertadamente, para seguir afrontando una situación económica difícil, la prueba es que seguimos acogido al fondo de ordenación del Ministerio”, apuntó.

La concejala de Hacienda, Isabel Calvente, ha argumentado en su intervención que “en la actualidad este Ayuntamiento paga desde 2013 a la Seguridad Social en tiempo y forma, estamos al corriente. Gracias a acogernos a este fondo nos quitamos una gran losa, esto nos va a suponer ahorrarnos el coste financiero, es decir en gastos de intereses de la deuda”, apunta la edil.