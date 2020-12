Acerinox, premio Impulso del Observatorio Industria 4.0 por sus vehículos autónomos

Acerinox Europa se ha alzado con el V premio Impulso de la Industria Conectada, junto a otro proyecto del Grupo Antolín, convocado por el Observatorio de Industria 4.0 con su proyecto Logística Autónoma, que ha consistido en la implantación de Vehículos de Guiado Autónomo (AGV) para transportar bobinas de acero.

El galardón premia el trabajo de Javier Carro, jefe del departamento de Transformación Digital de Acerinox Europa, que ha liderado el proyecto en coordinación con las direcciones de Transformación Digital y de Sistemas de Información, y la implicación de los departamentos de Movimiento de Materiales, Producción,

Los vehículos autónomos constituyen un sistema de traslado interno de bobinas a las líneas de forma autónoma mediante vehículos 100% eléctricos que se desplazan sin necesidad de interacción humana mediante movilidad inteligente gracias a su inteligencia artificial de navegación, a su IOT y a los más avanzados sistemas de visión artificial y láser, que les confiere las máximas garantías de seguridad en un entorno de tráfico de vehículos pesados y personas. Con cero emisiones, los AGV son capaces transportar diariamente 90 bobinas de hasta 30 toneladas de acero inoxidable a una velocidad de 1 metro por segundo recorriendo 108 kilómetros durante los 365 días del año casi de forma permanente en exteriores. Una constante actividad facilitada por su cambio autónomo de baterías.

Entre otras ventajas, la implantación de estos vehículos permite incrementar la flexibilidad, la automatización de procesos, la eliminación de gestiones administrativas y tareas sin valor añadido, además de la actualización de stocks en tiempo real.

Entre los proyectos finalistas del premio también se encuentra el de Optimización del horno eléctrico de arco, desarrollado en North American Stainless y liderado por Seth Rummel, gracias al cual se ha logrado producir un modelo predictivo para optimizar la fusión del acero inoxidable, utilizando analítica avanzada orientada hacia la sostenibilidad y el ahorro de costes mediante un menor consumo eléctrico.

Acerinox también ha trasladado su felicitación al Grupo Antolín, y muy especialmente a su empleada Laura Barquín, que fue una de las ganadoras del primer premio ex aequo con el proyecto Be everywhere by GA, que, mediante realidad aumentada, conecta a las personas esquivando las limitaciones del Covid 19. Un producto fácil de usar, sostenible y adaptable a cualquier dispositivo.