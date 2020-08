Las normas contra el coronavirus especifican la imposibilidad de participar en botellones en la vía pública, pero hay quienes siguen haciendo caso omiso a estas restricciones. La Policía Local de Los Barrios impuso el pasado fin de semana varias multas a jóvenes por concentrarse para hacer botellón, en el parque botánico Betty Molesworth, contraviniendo lo establecido en la Orden de 29 de julio de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, en cuanto a medidas de prevención en materia de salud pública, que prohíbe estas prácticas.

“Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana se han transmitido instrucciones claras y precisas para que los agentes persigan con total contundencia las infracciones de las obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias para impedir contagios del Covid-19 y rebrotes de la enfermedad en nuestro municipio, imponiendo las multas más altas que la propia legislación contemple para disuadir a los posibles infractores de que reincidan”, explica la alcaldesa accidental, Sara Lobato.

“No debemos ni podemos permitir que los comportamientos irresponsables de unos pocos pongan en peligro no ya solo la salud sino también la vida de los demás ciudadanos. Así que desde la Policía Local no se va a cejar en el empeño para conseguir que estas actitudes insolidarias se erradiquen”, recalca Lobato.