Menores, armas blancas, hachís y cocaína, en un local nocturno sancionado en Los Barrios

Agentes del Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (G.O.A.P.) de la Policía Local de Los Barrios intervinieron la noche del pasado viernes en un local de ocio nocturno situado en la zona de Las Presas, en el término municipal barreño, por incumplimiento de las normas y medidas contra la covid-19. Los policías llevaron a cabo esta actuación tres tener conocimiento de la posible presencia de menores en el establecimiento y establecer un dispositivo se seguridad para efectuar la inspección correspondiente.

Durante dicha inspección, y la identificación de las personas que se encontraban en el interior, los agentes realizaron numerosas incautaciones de armas blancas, hachís y cocaína. También pudieron comprobar que en el local no se cumplía con la normativa sanitaria para frenar la expansión del coronavirus y se permitía abiertamente el consumo de tabaco y sustancias estupefacientes, con el perjuicio que esto supone para la salud pública en plena pandemia.

Además, los funcionaros del G.O.A.P. constataron que el establecimiento no cumplía con otras exigencias de la legislación vigente en materia de seguridad, al no disponer de extintores contraincendios ni indicadores de salida de emergencia y no reunir las mínimas condiciones de higiene y salubridad.

Sobre todas estas anomalías detectadas los agentes interpusieron las correspondientes denuncias dirigidas tanto contra el propio local como contra sus clientes.

A este servicio se suma otro que el G.O.A.P. llevó a cabo en la noche del sábado en otro establecimiento de hostelería situado en el Paseo de la Constitución, donde se intervino porque se estaban sirviendo cachimbas a menores de edad.