El Ayuntamiento barreño llama a mantener limpia la playa de Palmones

El Ayuntamiento de Los Barrios ha puesto en marcha una campaña de concienciación para mantener limpia la playa de Palmones durante la presente temporada estival y muy especialmente en el mes de agosto, el de máxima afluencia a la misma. El concejal responsable del área de playas, José Antonio Gómez, destaca que es necesario “la colaboración de los vecinos” para que esta iniciativa llegue a buen término.

Esta campaña la componen varios anuncios que se difundirán de manera constante a través de las redes sociales municipales. Unas creatividades que se han diseñado desde el departamento de comunicación y prensa del Ayuntamiento barreño.

“Hemos hecho un esfuerzo importante este año en nuestra playa, con unos buenos equipamientos y servicios como el de la limpieza diaria”, sostiene el edil. “Es cierto que la ciudadanía está cada vez más concienciada de la importancia de mantener limpia la playa, pero hay que seguir insistiendo para coger el hábito de que la basura no vuelve sola a casa y que la arena no es una papelera, por ello es importante no dejar restos cuando nos vayamos y dejar la playa como nos la encontramos".

Gómez subraya que este año se ha reforzado el servicio de limpieza tanto diario como los fines de semana.