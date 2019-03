Un potaje de guinness

Guisadas con fuego de leña, mucho cariño y aderezadas con cuplés. Los vecinos de Los Barrios y centenares de visitantes venidos de todo el Campo de Gibraltar disfrutan este sábado de la tagarninada popular de la Villa. La fiesta gastronómica que supone el preludio del carnaval en el municipio y que un año más, y van 29, ha llenado de público y buen ambiente la explanada del campo de fútbol San Rafael.

La de este 2019 ha sido la tagarninada más abundante de la historia. Los miembros de la peña carnavalesca elaboraron desde primeras horas de la mañana 680 kilos de potaje con este exquisito producto y los aderezos donados, como ocurre desde 1991, por un grupo de negocios locales colaboradores. Los miembros de la peña recogieron semanas atrás 375 kilos de tagarninas (pesadas una vez peladas) en los montes del término municipal de Jimena.

A esta base se le han añadido, además de la maestría de los cocineros, 50 kilos de patatas, otros tantos de garbanzos y papada de cerdo, 30 kilos de carne de cerdo y 20 más de ternera. El guiso contaba además con 25 kilos de manitas de cerdo, otros 25 kilos de chorizo picante, 20 de rabo de cerdo, 25 de morcillas y 10 de chorizo de manteca, según detalló el presidente de la Peña Cultural Carnavalesca La Tagarnina, Nicolás Ceballo. "Es la cifra más alta de la historia de la tagarninada. Como siempre, agradecemos la colaboración de los negocios locales y las autoridades", comentó Ceballo.

Para que el guiso "bajara", los miembros de La Tagarnina tenían tras las barras 1.800 litros de cerveza, 300 de rebujito y otros 250 de refrescos a disposición de las miles de personas congregadas en el recinto.

Pero antes de que comenzaran a desfilar los platos había que cumplir con el protocolo. Pregonó la fiesta Manuel Ramírez Tocón, quien fuera concejal de Cultura del Ayuntamiento de Los Barrios durante los años 90. Manuel Jesús Fernández El Lino recibió el título de personaje popular. El Lino atesora una trayectoria carnavalesca desarrollada en paralelo a la tagarninada. Fue en 1991 cuando salió a la calle por primera vez con la chirigota Con el conejo al aire, el mismo año en el que se instauró la tagarninada con unas cifras de guiso y público mucho más modestas.

Una vez cumplido el protocolo, y mientras se repartía el guiso, subieron al escenario las ocho agrupaciones carnavalescas invitadas. Los grupos Escala de Gibraltar (La Línea), Estamos en venta, Lo que no se pierde alumbrado, Los viejos vengadores, Los que no valen ni para estar escondidos (todas de Algeciras) y la chirigota local No teníamos que haber salido se fueron alternando sobre las tablas. Completaron el plantel las comparsas algecireñas Narcos y Los libertadores.

En la organización de la fiesta colabora el Ayuntamiento de Los Barrios, que ha integrado la ada carnavalesca de la localidad en el programa de las Jornadas Andaluzas. El alcalde, Jorge Romero, junto a varios integrantes del gobierno municipal como los ediles Miguel Alconchel, Elena Andrades, Isabel Calvente o José Antonio Gómez estuvieron con los integrantes de la peña, a los que felicitaron por un nuevo éxito gastronómico y de convocatoria.