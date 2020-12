La Policía Local de La Línea vigilará la celebración de fiestas privadas y reuniones en Navidad

La Policía Local de La Línea vigilará de forma especial en Navidad las fiestas privadas en terrenos y solares alquilados. La Jefatura también incrementará el número de efectivos en el centro de la ciudad para controlar los horarios comerciales y aforos, en virtud a lo dispuesto en la última normativa de la Junta de Andalucía para el control de la pandemia.

La distribución de agentes prevista es similar a la de años anteriores. La Jefatura recuerda que los propietarios de terrenos y solares deben contar con licencia para la organización de fiestas privadas y que requieren de una autorización por parte de la Administración.

La Policía Local también realizará un especial seguimiento de las reuniones entre no convivientes, que del 18 de diciembre al 10 de enero no podrán superar las 10 personas. Además de la normativa Covid, los agentes controlarán las normas básicas de convivencia, por lo que la celebración de fiestas en domicilios privados no habilitados para tal fin podría conllevar la imposición de sanciones de 700 euros. El responsable de la organización será, en este caso, el propietario del inmueble, que además deberá responder sobre los posibles incumplimientos de las normativas anti-Covid.

La delegación municipal de Seguridad Ciudadana, que dirige el concejal Bernardo Piña, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que colabore con el cumplimiento de las normas y ha señalado que ante cualquier duda sobre la aplicación de las medidas aprobadas por parte dela Junta de Andalucía se pongan en contacto con la Policía Local.

Durante los días festivos se habilitarán controles de alcohol y tráfico para evitar posibles incidencias en este ámbito.