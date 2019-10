La música de la linense Carmen Boza vuelve a su tierra en el cierre de gira

La compositora, guitarrista y cantante linense Carmen Boza ha vivido un verano de éxitos y se prepara ahora para un cierre de gira que tendrá una de sus estaciones en su tierra en un concierto que será el próximo 7 de diciembre en Tpop. Solo catorce días después, el 21, sí que pondrá el punto y final en otro recital que le espera, esta vez, en la prestigiosa sala madrileña La Riviera. "Estoy muy contenta por cómo me va, claro que sí. Me baso en la autogestión porque no me abandono a la prisa. Las papas cogen sabor si se guisan a fuego lento", aclara con calma y determinación.

El primer disco de Boza se grabó en 2014 y llevó por título La mansión de los espejos. En 2018 fue ella misma la que tomó las riendas, de principio a fin, del proceso de elaboración de su segundo trabajo discográfico. Y así nació La caja negra, que es precisamente el que ahora termina de promocionar.

"Estoy muy satisfecha con el desarrollo de esta gira, es un camino arduo y de pasitos pequeños pero firmes. Ser una mujer en la industria híbrida de la cultura y el entretenimiento no es especialmente sencillo pero abrirse paso y establecerse solamente con el apoyo del público, sin grandes inversiones ni campañas de marketing, es especialmente reconfortante. Además estoy muy contenta también por haber logrado sacar adelante un proyecto en formato trío en el que yo he sido la cabeza pensante de todos los arreglos y los detalles que componen este trabajo. En ese sentido puedo decir que he alcanzado lo que para mí es el verdadero éxito: hacer lo que yo quiero y como yo quiero", añade la artista de La Línea.

Antes de ese 7 de diciembre en su ciudad natal, la propuesta musical de Carmen Boza podrá seguirse en vivo y en directo en otros puntos de España como Mieres (8 de noviembre y por el aniversario de la revista Mondosonoro), Barcelona (10 de noviembre en el ciclo Enjoy the silence), La Coruña (14 de noviembre), el Sónar de Santiago de Compostela (15 de noviembre), Vigo (16 de noviembre), el 23 de noviembre en la sala Pelícano de Cádiz, el 29 del mismo mes en Orense y ya el 7 en el mencionado concierto de La Línea.

Vitoria, el 13 de diciembre, y Huesca, el 14, serán los dos últimos recitales previos al final en Madrid. La banda de Carmen Boza está formada por Daniel Ballesteros y Estefanía Gómez, también linense y afincada en Málaga.