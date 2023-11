La linense Carolina Bassecourt debuta como directora con la comedia 'Cuánto me queda'

La linense Carolina Bassecourt se estrena en la gran pantalla con Cuánto me queda, su primer largometraje que llegará el próximo 20 de diciembre a las salas de cine. La opera prima de Bassecourt es una comedia que cuenta con las interpretaciones de Kira Miró, Salva Reina, Antonio Pagudo y Eva Ugarte, un elenco curtido en las tablas y ante las cámaras dispuesto a trasladar el "vivir ya, ahora mismo" como filosofía de vida. "A ver si va mucha gente de la comarca a verla", deseó la también actriz y guionista de La Línea.

"Decía John Lennon en una canción, dedicada a su hijo, que “la vida es eso que te pasa mientras estás ocupado haciendo planes”. Esta película se enfoca en "eso que te pasa" cuando no hay planes, está el ahora. Cuánto me queda es un canto a la vida y al momento presente, romper con lo establecido y hacer lo que realmente quieres y no te atrevías. Esta película, en tono de comedia, deja un mensaje muy claro: vive no como si fuera tu último día, sino como si fuera el único", expresó la cineasta de La Línea, que acaba de presentar su obra en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). El próximo 13 de diciembre será la premiere en Madrid.

"Creo que es mejor no saber la fecha de tu muerte y que empieces a vivir ya, vamos a vivir ahora", manifestó la directora al analizar el gran interrogante que plantea esta película que llegará a las salas el próximo 20 de diciembre y que, desde el humor, hace reflexionar al espectador sobre la aceptación de la muerte.

Bassecourt debuta como directora tras desarrollar una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión a través con esta adaptación del guion teatral de Marta Buchaca, en el que una pareja de médicos, Ángeles y Pablo, con una vida estable, descubre la corta esperanza de vida de uno de ellos; momento a partir del cual el matrimonio intentará aprovechar el tiempo perdido y organizar su futuro. La cinta ha sido realizada por Álamo Producciones Audiovisuales y A Contracorriente Films en la primera colaboración de Bassecourt con el productor Eduardo Campoy.

Carolina Bassecourt explicó el reto que ha supuesto durante el rodaje del film mantener el tono de comedia adecuado para que funcione en una película frente a la obra teatral, con un tono "mucho más hilarante y subido" que chocaba con la cámara.

En este sentido, la linense valoró no solo su experiencia como actriz, lo que le ha permitido empatizar mejor con el elenco, sino también las facilidades dadas por el equipo. "Ha sido muy fácil y un lujazo trabajar con ellos", ha considerado ante las condiciones en las que se grabó el largometraje, centrado en el chalé de los protagonistas donde se concentró todo un equipo que ha "remado a favor" para que saliera adelante.

Los actores han valorado la labor de dirección a la hora de conducir a los personajes a lo largo de textos que, en ocasiones, parecen surgir de la improvisación debido a una trabajada espontaneidad que, según la misma directora, nace de la "complicidad" mostrada por los intérpretes, a los que ha definido como unos "cracks creativos".

Kira Miró y Salva Reina

"Yo creo que expresaría todo lo que siento a las personas que quiero, no me quedaría con esa espinita, y si tengo algunos meses más, viajo por el mundo y luego les digo que les quiero mucho", ha opinado ante dicha tesitura la actriz Kira Miró, para quien además de entretener, esta "alocada" comedia "tiene su pequeño poso y su parcela para la reflexión".

En la misma línea se expresó el actor Salva Reina, para quien la película deja "un mensaje muy bonito y divertido de transmitir" basado en el "vive la vida", "la fugacidad del tiempo" y el "carpe diem", sentido en el que ha destacado el cariz vitalista que la director ha imprimido a la producción.

"Ha habido momentos en los que hemos estado grabando y la secuencia está viva, por lo que las reacciones de los personajes pueden parecer que traspasan al actor, pero en este caso todo ha estado muy trabajado y viene perpetrado por Carolina", ha manifestado Salva Reina durante su paso por el festival, en el que también ha valorado el papel de su personaje, "más contenido y aburguesado" que en otras comedias.