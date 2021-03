El alcalde de La Línea, Juan Franco, planteará a sus homólogos en Los Barrios y San Roque, Miguel Alconchel y Juan Carlos Ruiz Boix, ubicaciones alternativas para la subestación eléctrica promovida en Los Portichuelos, en la zona de La Alcaidesa, por Red Eléctrica de España (REE).

El regidor linense ha explicado este miércoles todas las líneas de actuación que se han puesto en marcha en el último mes en contra de este proyecto y la interconexión mediante un cable submarino para abastecer a la ciudad de Ceuta. Entre ellas, ha comentado Franco, la búsqueda de otros posibles enclaves entre los que ha citado los terrenos que ocupa la central térmica de Los Barrios, en proceso de desmantelamiento, o en la dársena de Campamento, en San Roque, conocida popularmente como el muelle de Crinavis.

"Planteamos desde el Ayuntamiento otras alternativas como ubicarla en los terrenos de la central térmica de Los Barrios, algo que quizás Acerinox vería con buenos ojos, o en Crinavis dado que también tendría repercusión para el Puerto. No me toca decidirlo a mí, pero tengo que tener una conversación con los alcaldes. No nos ha dado tiempo", ha puntualizado Franco.

Es una de las iniciativas puestas sobre la mesa para ejercer una "resistencia numantina", en contra de la subestación. Franco ha remachado que su gobierno, con el apoyo del resto de grupos y el tejido social de la ciudad, hará lo que haga falta frente al proyecto. "Este armatoste creará a lo sumo dos puestos de trabajo. No estamos dispuestos a consentir que una de las vías de futuro de la ciudad se acabe cerrando. Vamos a llegar a donde tengamos que llegar para evitar que se nos coarte cualquier posibilidad de futuro", ha enfatizado el alcalde desde el propio paraje. "Si hay que acampar aquí, lo haremos", ha advertido.

Junto con esta opción, el Ayuntamiento de La Línea trabaja ya en la respuesta jurídica a los planes de REE. El Consistorio va a contratar asistencia técnica para que los letrados municipales sustenten la próxima presentación de alegaciones y recursos.

Por un lado, la entidad municipal presentará alegaciones contra el Plan Estratégico de Desarrollo de Interconexiones Eléctricas de REE, para lo que hay de plazo hasta el 21 de abril. Y, por otro, planteará un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado que declaró la iniciativa de carácter singular, con el 25 de abril como fecha límite.

Y, en el plano político, la administración local promoverá una declaración municipal que recoja todas las circunstancias socioeconómicas de la ciudad para defender la oposición a las obras. "Tenemos problemas como el narcotráfico, el contrabando de tabaco, el desempleo creciente o los efectos del Brexit. No vamos a consentir que una de las vías de futuro se acabe cerrando", ha reiterado.

Franco también ha explicado que la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, se ha comprometido a visitar La Línea para mantener una reunión con los representantes locales. A su vez, el alcalde ha recordado que en el último mes ha recabado ya los apoyos de la diputada y ex alcaldesa de La Línea, Gemma Araujo, del partido Ciudadanos y de los portavoces municipales. El alcalde linense tuvo además una reunión con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, si bien en este caso se plantearon posiciones discordantes.

Red Eléctrica ya dio en su momento por descartada la ubicación de la instalación en la Bahía de Algeciras. Y argumentó que se optó por La Alcaidesa "tras estudios de muchísimo nivel" al constatar que era la que causaba una menor afección medioambiental al fondo marino dentro de las posibilidades que da el Estrecho, donde hay cañones de gran profundidad entre otros obstáculos.

Mil banderas

La concejal de Medio Ambiente del Consistorio linense, Raquel Ñeco, ha anunciado la puesta en marcha de movilizaciones sociales para hacer frente a un proyecto "que solo traería efectos negativos a La Línea". "Vamos a pelear para que no esté en La Línea", ha enfatizado.

El Ayuntamiento repartirá mil banderas con el lema en contra de la subestación y el cable submarino para que sean colgadas en los balcones. "Estamos en contra del proyecto en su totalidad. De la subestación y del cable. Necesitamos la energía de los ciudadanos. Si no nos dan lo que pedimos, tampoco queremos lo que no hemos pedido", ha resumido la edil.

El Ayuntamiento colocará, a su vez, varias pancartas en espacios visibles de la ciudad.