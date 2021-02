Juan Franco pedirá una reunión a Juan Jesús Vivas sobre el proyecto de interconexión

El alcalde de La Línea, Juan Franco, solicitará una reunión con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas, para explicarle la oposición del Ayuntamiento de La Línea respecto al proyecto de interconexión eléctrica a través del Estrecho. "No quiero que esto se interprete como un ataque a Ceuta. Es una ciudad hermana que tiene un problema energético al que habrá que buscarle solución, pero no a costa de cortar el desarrollo de nuestro municipio".

Dentro de la campaña emprendida en contra de la subestación, el regidor también prevé reunirse con el alcalde de la vecina San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix ("no estamos diciendo que se traslade a otro municipio") y el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano. También se están analizando posibilidades de defensa jurídica, ha asegurado este jueves. "Vamos avanzando y no me retracto de ninguna manifestación. Como ayuntamiento estamos completamente en contra", ha asegurado.