La Junta sostiene que el asedio a los pesqueros de La Línea por parte de Gibraltar es "un síntoma de la debilidad del Gobierno"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha mostrado este sábado la preocupación de la Junta de Andalucía "por el acoso que están sufriendo los pescadores del Estrecho y la Bahía de Algeciras", en referencia a las embarcaciones de La Línea y ha considerado que es "un síntoma más de la debilidad extrema y grave que sufre hoy ante Europa y, en este caso, ante las autoridades de Gibraltar el Gobierno de la Nación".

En una visita a Ronda (Málaga), junto a los consejeros de Economía, Carolina España; y de Turismo, Arturo Bernal; Sanz ha dicho que a la Junta le preocupa "los ataques que están sufriendo los pescadores, impidiendo su actividad normal, de parte de las autoridades de Gibraltar", pero también "la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez" ante estos hechos.

El consejero ha considerado que el Ejecutivo central "no tiene la capacidad de imponer su criterio y la autoridad para que ese tipo de cosas no puedan ocurrir, no deberían ocurrir".

Según ha señalado, el Gobierno de Sánchez "ha negociado acuerdos con Gibraltar y está claro que lo ha hecho con importantes equivocaciones, porque el resultado es evidente, ni ha habido acuerdo y encima lo que hemos recibido es acoso hacia los pescadores".

"En la negociación con Gibraltar, el Gobierno ha sido débil y la prueba evidente es que sufrimos estos atentados", ha apuntado Sanz, quien ha incidido en que son "una muestra más de la debilidad grave y extrema que sufrimos del Gobierno de Sánchez y los perjudicados somos muchos españoles, pero en este caso concreto lo están siendo los pescadores de La Línea".

A estos pescadores les ha trasladado en nombre del Gobierno andaluz su "apoyo más sincero y claro" y también ha hecho el ofrecimiento al Ayuntamiento de la Línea, "que así nos lo ha reclamado, para establecer cualquier mesa que junto al Gobierno de la Nación haya que establecer para defender una actividad como la pesquera en las aguas del Estrecho que es el soporte de muchas familias".