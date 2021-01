La Línea desafía las presiones de la Junta para que los niños vuelvan a clase

Los padres de alumnos de La Línea [o al menos un gran número de ellos] y el Ayuntamiento de la ciudad no están dispuestos a ceder a las presiones que ejerce la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que exige que los escolares vuelvan a clase desde el lunes bajo la advertencia de que en caso de no hacerlo se considerará que incurren en absentismo, con todas las consecuencias que de ello se derivan. El alcalde, Juan Franco, advierte de que solo cuenta con dos funcionarios para tramitar sanciones de estas características "y habría que incoar unos 11.800 expedientes"

El pasado diez de enero el Consejo Escolar de La Línea, con el alcalde Juan Franco a la cabeza, solicitaba a la Junta que no se produjese el regreso a las aulas después de las vacaciones de Navidad de los alumnos de los centros locales debido a la explosión de positivos por Covid-19 que se estaba registrando y que había llevado a las autoridades sanitarias a establecer el nivel 4-II, lo que supone poco menos que el confinamiento con matices.

El gobierno autónomo desoyó esa solicitud y el tira y afloja entre la administración y la ciudadanía se vio reflejado en que la asistencia a clase rondó apenas el cinco por ciento.

El pasado jueves los directores de colegios e institutos comenzaron a hacer llegar a sus alumnos una notificación en la que les advertían que la Inspección exigía que desde el próximo lunes las clases –y los exámenes- se desarrollasen de manera presencial y que estaban obligados a notificar las ausencias no justificadas. “El miedo al contagio no justifica el absentismo”, sentenciaba el ejecutivo andaluz.

Este viernes volvía a reunirse el Consejo Escobar de forma extraordinaria y al término de la cita Juan Franco explicó: “El pasado día diez, cuando solicitamos por primera vez que no se reiniciase el curso, estábamos en 1.450 casos por cada 100.000 habitantes y al día de hoy es de 2.450. La situación por lo tanto es extremadamente grave, no tenemos garantías de que no pueda existir contagios de los alumnos si acceden a las aulas”.

“Con respecto a la información que se nos ha trasladado de la posibilidad de que se incoen expedientes por absentimo escolar me gustaría destacar que hemos acordado que se va a convocar una mesa técnica de absentismo la próxima semana, pero también me gustaría recordar que el Ayuntamiento cuenta con dos personas trabajando en este asunto y deberían tramitarse del orden de unos 11.800 expedientes”, recalcó. “Actuaremos en consecuencia”.

La rebelión de los linenses no queda ahí. Desde primera hora del viernes circulan vídeos, cartas de padres al consejero Javier Imbroda, mensajes de texto… instando a que los niños se queden en casa y no regresen a clase, no solo por el riesgo que atañe a los más pequeños, sino también a sus profesores y a aquellos que les acompañan hasta sus centros docentes. De hecho, hay una cacerolada convocada a las 12:15 del lunes como fórmula de protesta contra las medidas de las autoridades sanitarias.

Este lunes llegará el momento de hacer números. Pero el pulso entre la Junta y los padres se va recrudeciendo por días.