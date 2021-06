La malagueña Adriana Martín (Adri Viajera, que es como le gusta que se le conozca) se ha erigido por voluntad propia y casi por aclamación popular en la nueva embajadora de La Línea en el siempre complicado pero productivo mundo de las redes sociales. Un reportaje suyo, elaborado en términos muy elogiosos y difundido tanto a través de Instagram como a través de su canal de Youtube (Adri Viajera) se ha convertido en la mejor promoción para la ciudad en la última semana.

Adri Viajera, que confiesa que desembarcó en la ciudad mediatizada por todos los prejuicios que suelen acompañar a quienes la visitan por primera vez, asegura que la realidad linense “nada tiene que ver” con lo que venden de forma sistemática los medios nacionales e invita a sus clientes en la agencia de viaje que regenta en Málaga a visitar La Línea. “Es un diamante en bruto, se podría y se debería explotar turísticamente y que la ciudad se beneficiase en el apartado económico”, sostiene.

Durante casi trece minutos Adri Viajera muestra “qué ver, qué hacer, dónde comer y dónde alojarse en La Línea”, con una especial dedicación a los alojamientos Boat Haus Mediterranean (las casas flotantes) del puerto de Alcaidesa-Marina, en la Avenida Príncipe de Asturias, posiblemente porque, admite, fue, por su peculiaridad, el cebo que le trajo hasta la ciudad.

Las imágenes están salpicadas de comentarios elogiosos a “una localización estupenda” y agrega un mensaje directo a quienes hayan oído “que en La Línea no hay nada que ver”.

“Son todo habladurías, aquí hay mucho que ver”, dice Adri Viajera al tiempo que señala la playa de Santa Bárbara a la altura de La Atunara, en el litoral de Levante, antes de introducirse en diferentes puntos de la población.

Adri Viajera es agente de viajes y primero a través de de Instagram y más tarde de Youtube –que comenzó a funcionar el pasado mes de febrero- se ha dedicado a promocionar diferentes localidades no muy lejanas a la capital malagueña sobre todo tratando de llegar a aquellos que como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 (coronavirus) y a las limitaciones de movilidad que provoca están remisos a emprender largos viajes. “Era necesario que se acercasen a la oferta más cercana”, recalca.

“Tenía ganas de conocer el Boat Haus para poder ofrecérselo a mis clientes y una vez estuve La Línea me dediqué a ver qué es lo que hay y la verdad es que todo lo que me encontré es bonito”, desliza la youtuber. “A raíz de eso decidí hacer un vídeo sobre la ciudad” en la que permaneció dos días.

Adri-viajera defiende que la imagen que se llevó de la ciudad no tiene “nada, pero nada que ver” con la que de manera habitual exportan los medios de comunicación. “Es cierto que era la sensación que yo tenía, incluso hubo quien me recomendó que no fuese, pero lo que yo me encontré fue gente muy acogedora, de todas las clases sociales… como en cualquier sitio”.

“Me ha sorprendido la respuesta que ha tenido el vídeo, incluso me han mandado agradecimientos a través de las redes”, confiesa la autora, que quedó “maravillada” por “la situación que tiene La Línea, las vistas tan bonitas que tiene desde cualquier sitio, con el Peñón de fondo… es algo único”.