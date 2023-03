Herminia Moncayo, nueva directora de la ONCE en La Línea

La Delegación de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla ha nombrado a Herminia Moncayo como nueva directora de la organización en La Línea, en sustitución de Elisana Nazaret.

Nacida en La Línea de la Concepción en 1977, Herminia Moncayo es afiliada a la ONCE desde 1982. Ha tenido diversos puestos de responsabilidad en la administración, entre ellos, de 2003 a 2009 desempeñó el cargo de delegada de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de San Roque y de 2009 a 2011 fue vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios Campo de Gibraltar. Ha trabajado como vendedora de la ONCE de 2011 a 2013, y a finales de ese año fue nombrada directora de la ONCE en Ubrique hasta 2015. Desde entonces ha sido subdirectora de la ONCE en Algeciras. En la actualidad está finalizando los estudios de Derecho en la UNED.

En el acto de presentación en sociedad de la nueva directora han participado esta tarde el director de la ONCE en la provincia de Cádiz, Alberto Ríos, y la vicepresidenta del Consejo Territorial, Milagros Rodríguez, junto a la concejala delegada de Asuntos Sociales, Igualdad, Vivienda, Empleo y Sanidad del Ayuntamiento de la Línea, Zuleica Molina, y representantes de las entidades sociales de la comarca.

La ONCE cuenta en La Línea de la Concepción con 166 afiliados y 100 vendedores de los 2.636 afiliados y 1.230 vendedores que hay en la provincia de Cádiz.