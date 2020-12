Francisca, de 98 años, primera linense en vacunarse contra el coronavirus

Francisca, de 98 años, ha sido la primera vacunada este miércoles frente al Covid-19 en el Centro Integral de Atención al Mayor (CAIM) María Luisa Escribano, de La Línea de la Concepción, perteneciente al Grupo Asansull. Junto a ella se ha vacunado su cuidadora Mª Ángeles, madre de 33 años, que lleva desde 2017 en la entidad.

Durante la tarde el proceso se trasladará a la Residencia de Mayores ‘El Palmeral’, donde será María Isabel, de 96 años, será la primera vacunada junto a su cuidadora Aurora, de 20 años, perteneciente a la entidad desde 2018. En este caso se da la curiosidad de que se vacunarán la residente de mayor edad y la cuidadora más joven de la Residencia.

Entre ambos centros serán vacunados a lo largo del día de hoy el 97% de sus integrantes, entre usuario/as y profesionales, a excepción de un 3% pendiente de consultas médicas por patologías de base.

"Hoy es un día muy importante para Asansull, ya que abanderamos el camino hacia el fin de la pandemia en el Campo de Gibraltar", explica la asociación en un comunicado.

Francisca, linense de 98 años, horas antes de ponerse la inyección aseguraba estar tranquila: “Siempre tiene que ser una persona la primera”. Ella, que invierte gran parte de su tiempo en el CAIM ‘María Luisa Escribano’ haciendo punto, señala que no le importa vacunarse: “Si me tengo que resfriar, con la vacuna no me resfriaré”.

Durante los meses más duros de la pandemia lo ha tenido claro, ha preferido estar sin salir “por si el bicho me ataca”, como ella misma denomina al virus. Lleva desde abril de 2017 en esta residencia. Ha trabajado casi toda su vida en un hotel en Gibraltar y este miércoles pone rostro a ese camino de esperanza e ilusión para frenar la pandemia.

María Isabel, de la Residencia de Mayores ‘El Palmeral’, cuenta que “nos vacunan para quitarnos el virus” y subraya que “es malo” –en referencia a la COVID-19–, “nos tiene a nosotros atrapados y a todo el mundo”. Ella le resta importante a ser de las primeras en ponerse la vacuna, de hecho lo deja claro: “No me da miedo, qué miedo es ese”.

En el programa de Vacunación Covid-19 en Andalucía, Asansull se encuentra en el Grupo 1 de priorización recomendada por el Ministerio de Sanidad, centrada sobre todo en las residencias de mayores y en los profesionales sanitarios y sociosanitarios de las mismas. Se prioriza por tanto la vacunación a residentes en centros de mayores y de atención a grandes dependientes. "En nuestra entidad se ha iniciado el proceso devacunación siguiendo las Instrucciones del Ministerio de Sanidad y de la Junta de Andalucía."Desde Asansull queremos hacer público nuestro agradecimiento por el compromiso de los profesionales y familiares en la vacunación como garantía para preservar la salud de los residentes en los centros de la entidad. Y lo hacemos extensible al Sistema Nacional de Salud Pública, como muestra de fortaleza de nuestro país frente a la pandemia mundial", afirma la asociación

De cara al futuro, Asansull está en coordinación con las Áreas de Gestión Sanitaria para calendarizar las diferentes etapas de vacunación en cada uno de los centros residenciales y centros de día de la entidad. "Un proceso que tendrá diferentes etapas y que confiamos que se desarrolle con normalidad y compromiso.Apelamos a la responsabilidad siendo referentes y ejemplo en estos inicios del programa de vacunación en España sumándonos a las campañas #YoMeVacuno para poner fin a la pandemia mundial iniciada hace casi un año" concluye.