La Enciclopedia de La Línea recoge en el tomo III las biografías de 329 personajes linenses o muy vinculados a la ciudad. Están representados casi todos los estamentos y profesionales. Contiene historias de literatos, pintores, docentes, sacerdotes, médicos, cantaores, cantantes, bailaores, compositores, músicos y toreros, además de psicológicos, locutores, deportistas y actores.

José María Viñas Coca (Bailaor)

Bailaor nacido en La Línea el 10 de noviembre de 1992. Empezó a bailar a la edad de 11 años en la escuela del bailaor linense David Morales. Siguió formándose con bailaores y bailaoras de primera fila como La Moneta, Nani Paños, Antonio el Pipa, Ramón Martínez y Sara Vázquez, entre otros. Además, cursa estudios en el Conservatorio Profesional de Danza de Málaga.

En 2008, con 15 años, consiguió el segundo premio del Concurso Nacional de Cante y Baile de Estepona (Málaga), en la modalidad de Cantaor y Bailaor. En 2009, ya con 16 años, ganó el primer premio de este mismo concurso.

Un años después, en 2010, consiguió el premio al Mejor artista joven en el concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Los medios de comunicación recogieron lo siguiente en cuanto al concurso de la ciudad de Ubrique: “En la modalidad de baile el joven linense José María Viñas deleitó a todos los asistentes por martinetes, demostrando que es un gran y consumado artista, como lo demostró nuevamente en el fin de fiesta por bulerías. A éste joven le auguramos un gran futuro en el baile”.

En 2010 también participó en el Festival de Jóvenes promesas del Flamenco, en Montellano (Sevilla). Ha bailado en países como Arabia saudí o Bosnia.

Vicente Viñolo (Atleta veterano)

Vicente Viñolo, linense que hace más de cuatro décadas que reside en la capital gaditana. A lo largo de su vida ha dejado constancia de que el ejercicio físico y la edad pueden ser perfectamente compatibles con el paso de los años. “Evidentemente, ahora no tengo la velocidad de antaño, pero el simple hecho de poder correr me da una entereza tremenda”, afirma este incansable y ejemplar atleta. Su última hazaña no se remonta demasiado en el tiempo.

Entre el 3 y el 4 de julio de 2010, Vicente Viñolo logró dos subcampeonatos de España en las tinerfeñas tierras de Arona. Una medalla de plata en 1.500 metros y otra en 5.000 metros pusieron de manifiesto que este veterano corredor sigue estando en plena forma. Por si fuera poco, en la categoría de 800 metros se quedó a un pequeño paso del podio. Magníficos resultados en 24 horas de competición. Casi nada.

“Ha sido una experiencia inolvidable. Todo ha sido perfecto y es algo que no se me olvidará en la vida”, afirma Viñolo, que no deja pasar la ocasión y añade: “Al fin y al cabo, ha sido un premio a mi esfuerzo diario. Suelo entrenar con asiduidad y los resultados han sido estupendo”.

Este deportista no deja lugar a la improvisación en su formación diaria. “En verano suelo correr a partir de las ocho de la mañana, ya que luego hace demasiado calor y hay que tomar las precauciones adecuadas. Practico series de 100 metros, 400 metros y carrera continua, hecho que me da la posibilidad de acudir a muchos eventos”, apostilla.

Lleva varias temporadas en las filas del Club Atletismo Olimpo, pero anteriormente ya había formado parte del Ciudad del Mar. Sin lugar a dudas, un notorio bagaje para un atleta que apunta: “El atletismo no tiene en la capital gaditana el respaldo deseado. Ciudades como Chiclana, El Puerto o San Fernando saben sacar mucho más provecho de este deporte”.

Asimismo, Viñolo asevera que son bastantes los atletas de avanzada edad que se dejan notar a lo largo y ancho de la geografía española. “Afortunadamente, en España hay muchas personas con cierta edad que siguen practicando deporte. Eso es una excelente noticia”, argumenta el de La Línea de la Concepción, que se siente afortunado al no haber sufrido lesiones de consideración en todo este tiempo.

Mientras tanto, los parajes de la provincia siguen esperando a un Vicente Viñolo, que no imagina su vida sin el aliento del deporte. “Mis hijos me apoyan porque saben que es mi pasión. Sin embargo, mi mujer intenta pararme los pies, ya que dice que tengo una edad en la que no tengo que tomarme las cosas muy a pecho”, valora el miembro del Olimpo.

José Zapata, El Pichuchín (Personaje popular)

Personaje popular de La Línea Todos los aficionados al flamenco lo recuerdan cantando por las calles y en las puertas de los bares.

Sus fandangos eran muy personales y también hacía otro tipo de cantes como “la mula y el calé”, que introducía bulerías, bulerías por soleá y fandangos. A todos le imprimía un sentimiento que solo las personas geniales como él podían hacer. Cantaba en cuclillas con la mano en la cara y de su garganta en vez de cantes salían lamentos, quejíos profundos, productos de su mente enferma. Una lástima que sus cantes no se grabaran.

Quizás sea la persona que más gañafones nos haya tirado en el alma por sus cantes y su forma de vivir.