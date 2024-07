Gibraltar/Un grupo de aficionados del Shelbourne FC de Irlanda ha cantado este jueves "Gibraltar es Español" en el campo de fútbol de Europa Point durante el partido de la fase previa de la UEFA Conference League que medía a los de Dublín con el St Joseph's, que ha quedado eliminado de la competición tras el empate a uno con el que ha finalizado el partido de vuelta y el 2-1 para los dublineses en la ida.

El vídeo ha sido compartido por la televisión pública gibraltareña, la GBC, en sus redes sociales y ha recibido comentarios de llanitos indignados por la actitud de los hinchas irlandeses.

Los cánticos en la Roca por parte de aficionados irlandeses se producen después de que el Gobierno gibraltareño emitiera esta semana un comunicado mostrando su "decepción" tras los "rancios" cánticos que algunos futbolistas de la Selección Española hicieron en referencia a Gibraltar durante la celebración del título de la Eurocopa en Madrid.

La Asociación de Fútbol de Gibraltar (GFA por sus siglas en inglés) también anunció que ha presentado una protesta formal ante la UEFA para expresar su malestar “por cánticos y canciones inaceptables".

Irish fans take on the “Gibraltar es Español” chant at St Joseph's vs Shelbourne FC on the Rock.

The game ended in a 1-1 draw, with St Joseph's out of the UEFA Conference League Qualifiers. pic.twitter.com/1nMYULsIEI