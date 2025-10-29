Reino Unido descarta usar Gibraltar para reparar submarinos nucleares, pero mantiene su papel estratégico en el Mediterráneo

El Gobierno del Reino Unido asegura que no tiene planes para utilizar Gibraltar como base de reparación o dique seco de submarinos nucleares de la Royal Navy, pese a sus prácticas en un pasado no muy lejano, al continuo tránsito de estos sumergibles por el Peñón y a la creciente relevancia estratégica del Peñón en la entrada y salida del Mediterráneo.

La declaración llega a través del ministro de Defensa, lord Coaker, en respuesta a una pregunta escrita del ex primer lord del Almirantazgo lord West of Spithead. En su contestación, Coaker afirma que “el análisis de la capacidad de atraque para el mantenimiento de submarinos y buques de guerra forma parte del proceso de planificación de la Marina Real”, pero subraya que “no existen planes actuales para utilizar Gibraltar con ese propósito”.

El responsable de Defensa añade que este estudio se enmarca dentro del programa Naval Support Integrated Global Network (NSIGN), destinado a optimizar la red mundial de apoyo logístico de la Armada británica. Sin embargo, reitera que, al menos por el momento, no se prevé la utilización de las instalaciones gibraltareñas para operaciones de mantenimiento o reparación de submarinos.

Las declaraciones del titular de Defensa de Reino Unido contrastan con el trasiego de submarinos nucleares en el muelle de la Royal Navy en la colonia para someterse a revisiones o reparaciones. Un ejemplo fue el submarino nuclear estadounidense USS Indiana, que en enero de este año atracó en Gibraltar para llevar a cabo una serie de reparaciones urgentes debido a una avería que no trascendió. Para ello, como informó Europa Sur, la marina estadounidense envió hasta la Roca a dos técnicos especializados, llegados desde la base de la OTAN en Nápoles.

Relevo nuclear en marcha

El Gobierno británico se encuentra inmerso en un amplio proceso de modernización de su infraestructura naval. A principios de año, el Ministerio de Defensa confirmó que se están actualizando los astilleros y bases existentes en Reino Unido para dar cabida a la nueva generación de submarinos nucleares de la clase Dreadnought, que sustituirán a los actuales Vanguard.

La entonces ministra de Defensa, Maria Eagle, explicó en el Parlamento que, por razones de seguridad operativa, no pueden facilitarse detalles adicionales, aunque el programa “se mantiene dentro del presupuesto original de 41.000 millones de libras”, que incluye una contingencia de 10.000 millones de libras.

En junio, Keir Starmer presentó un adelanto de la nueva Revisión Estratégica de Defensa, en la que Gibraltar figura como pieza clave de la red de bases británicas en el exterior

El HMS Dreadnought, el primero de esta serie, entrará en servicio a principios de la década de 2030 y garantizará la continuidad de la disuasión nuclear permanente en el mar (Continuous At-Sea Deterrence) hasta la década de 2060.

Gibraltar, un enclave en movimiento

L base naval de la Royal Navy en Gibraltar sigue registrando actualmente un notable tráfico de submarinos de propulsión nuclear, un tránsito que se ha intensificado a lo largo de 2025. Este flujo constante se produce en un contexto marcado por los preparativos militares de las grandes potencias y el refuerzo de la posición británica en el Mediterráneo occidental.

En junio, el primer ministro británico, Keir Starmer, ya presentó un adelanto de la nueva Revisión Estratégica de Defensa, en la que Gibraltar figura como pieza clave de la red de bases británicas en el exterior. El documento prevé una inversión de casi 20.000 millones de euros en modernización militar, incluyendo la construcción de doce submarinos de propulsión nuclear, un programa autónomo de ojivas nucleares y nuevas fábricas de armamento y munición.

Relacionado La Royal Navy aumenta el trasiego de submarinos nucleares en la base naval de Gibraltar

Según esa revisión, las Fuerzas Británicas en Gibraltar desempeñan un papel fundamental en el control de los accesos al Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar, un punto de tránsito vital tanto en el eje este-oeste como norte-sur del Atlántico. En caso de conflicto o pérdida de superioridad táctica en el Mediterráneo oriental, el Peñón podría “jugar un papel decisivo en la defensa del flanco occidental y en la reafirmación de la autoridad de la OTAN en el este”, según el propio documento ministerial que reprodujo el pasado mes de junio Europa Sur.

Con el Mediterráneo convertido de nuevo en escenario de rivalidades globales, Gibraltar se consolida como un punto de apoyo logístico y de vigilancia esencial, aunque sin asumir —por ahora— las funciones de mantenimiento de la nueva flota nuclear británica.