Gibraltar recibe este sábado 5.850 dosis de la vacuna contra la Covid y comenzará a administrarlas el domingo

El Gobierno de Gibraltar ha anunciado que la primera entrega de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra la Covid-19 se realizará este sábado. A su llegada, la vacuna será llevada directamente a los congeladores instalados en el sótano del Hospital de San Bernardo y se mantendrá a -75 grados centígrados.

En esta primera entrega se recibirán 5.850 dosis de la vacuna. Se espera que la segunda entrega de la vacuna se realice a finales de enero. El objetivo es haber vacunado a todos los mayores de 70 años con al menos una dosis para mediados de febrero, suponiendo que las vacunas lleguen según lo previsto.

El orden en que se ofrecerán las vacunas seguirá una versión modificada del programa de prioridades del Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización (JCVI) del Reino Unido como se detalla a continuación:

Grupo de riesgo prioritario:

Residentes en servicios para la tercera edad y sus cuidadores Los mayores de 80 años Los mayores de 70 años y los trabajadores sanitarios y sociales de primera línea Personas extremadamente vulnerables desde el punto de vista clínico Los mayores de 65 años Todas las personas de 16 a 64 años de edad con afecciones de salud subyacentes que las pongan en mayor riesgo de enfermedades graves y mortalidad (véase el apéndice A o el capítulo 14a) Los que tengan entre 50 y 65 años de edad Los que tengan entre 16 y 50 años de edad Todos los trabajadores transfronterizos que tengan derecho a asistencia sanitaria gratuita en Gibraltar.

El programa de vacunación comenzará a las 8:00 del domingo 10 de enero y los primeros en recibir la vacuna serán los residentes y el personal sanitario de los Servicios Residenciales para la Tercera Edad. Habrá dos operaciones de vacunación paralelas el domingo y se establecerán múltiples estaciones de vacunación en el Hospital de San Bernardo para el personal de primera línea de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar.

El programa de vacunación para el público comenzará el lunes 11 de enero y será en el antiguo Centro de Atención Primaria del Centro Comercial Internacional (International Commerce Centre, ICC). Estas instalaciones fueron abandonadas por la GHA el año pasado, pero se han prestado al Gobierno de forma gratuita para llevar el programa de vacunación al pueblo de Gibraltar.

Se han desplegado equipos en el Centro de Atención Primaria para ponerse en contacto con las personas para que se vacunen. En los últimos días se ha contactado con personas mayores de 70 años para que acudan a sus citas de la semana próxima.

Se contactará a todas las personas que reúnan los requisitos para ser vacunadas y se les ofrecerá una fecha y hora de cita a partir del lunes. Cada cita tendrá una duración de 15 minutos para tener en cuenta el tiempo necesario para responder a cualquier pregunta o inquietud, confirmar el consentimiento firmado y administrar la vacuna. Una vez administrada, se pedirá a las personas que se queden 15 minutos para asegurarse de que no haya reacciones o que no se sienten bien. Al salir del centro de vacunación, se le entregará una tarjeta de vacunación en la que se indicará que se ha administrado la primera dosis. La tarjeta de vacunación es simplemente una confirmación de la primera dosis administrada y no un documento de viaje o de inmunidad en esta etapa. Se les contactará posteriormente con una cita para el seguimiento de la segunda dosis.

No habrá opción de cambiar la cita una vez que se haya hecho debido a problemas operacionales ya que esto podría arriesgar que se desperdicien. Es importante que las personas asistan a la cita que se les ha ofrecido, ya que de lo contrario existe el riesgo de que la dosis se pierda.

La vacuna se ofrecerá a todos en los grupos prioritarios menos a:

Aquellos que deseen declinar la vacuna. Aquellos que no pueden recibir la vacuna por alguna de las siguientes razones:

Si actualmente tienen síntomas de COVID-19;

Si han dado positivo en las pruebas de COVID-19 en los últimos 28 días;

Si están embarazadas, deben buscar el consejo de su ginecólogo;

Si tienen una alergia grave a múltiples medicamentos o una anafilaxia inexplicable, también tendrán un Epipen.

La Autoridad Sanitaria de Gibraltar ha establecido un grupo de trabajo para dirigir la administración de las vacunas, dirigido por el Director de Salud Pública. El comité ha llevado a cabo una gran labor para poder administrar la vacuna. La estrategia se conoce dentro de la GHA como Operación Libertad ya que será el primer paso que nos acercará a la normalidad.

Se han creado equipos específicos para poner en práctica la estrategia, tres equipos de vacunadores dedicados, administradores y apoyo informático. Los equipos de vacunación que administrarán las vacunas han tenido que recibir una formación especial debido a la sensibilidad de la vacuna.

La Ministra responsable de la salud y la atención médica, Samantha Sacramento MP, dijo: "Además de tener que gestionar nuestros servicios de salud y atención médica durante esta oleada, el Director de Salud Pública y los profesionales de la salud dentro de la GHA también han emprendido la gigantesca tarea de tener que preparar una estrategia de vacunación.

Con el fin de controlar el contagio, el equipo de Servicios Residenciales para la Tercera Edad ha desarrollado su propia estrategia y su personal ha recibido capacitación sobre la vacunación para que todo el personal y los residentes puedan ser vacunados dentro de las instalaciones.

El esfuerzo ha sido apropiadamente acuñado como Operación Libertad para reflejar que esta vacuna marca el comienzo de la liberación de muchos meses difíciles en relación con el Covid-19.

Todos mis equipos han trabajado incansablemente para organizar un servicio perfecto que beneficie a Gibraltar, por lo que estoy muy agradecido".