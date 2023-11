España franquea a Ana de Inglaterra la entrada en Gibraltar tras llegar al aeropuerto de Málaga

La visita oficial de la princesa Ana de Inglaterra a Gibraltar se ha iniciado este viernes de forma imprevista a causa de la niebla que cubre por completo el aeropuerto del Peñón, una circunstancia que ha llevado a desviar el avión en el que viajaba al aeropuerto de Málaga, desde donde se ha desplazado en coche hasta la colonia. La princesa está acompañada por la ex primera ministra británica Theresa May.

Royal Visit - the Princess Royal arrives in Gibraltar via the land frontier after her flight was diverted to Malaga because of fog. She was greeted by the Governor Sir David Steel and the Chief Minister Fabian Picardo outside the Gibraltar International Airport. pic.twitter.com/nHH52xWX7A