Picardo ya ve "probable" un acuerdo con la UE sobre el estatus de Gibraltar

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha dicho este jueves que no solo es posible, sino "probable" que se llegue ya a un "gran acuerdo" entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el estatus del Peñón tras el Brexit, coincidiendo con la Presidencia española de la UE.

"No solo me parece posible, sino que me parece probable", ha contestado al ser preguntado sobre si ve posible que este acuerdo se pueda concretar coincidiendo con la Presidencia española de la UE, que tendrá lugar en el segundo semestre de este año.

El ministro principal de Gibraltar ha evitado abundar en los detalles de la última negociación, que tuvo lugar el pasado martes en Londres, aunque ha sido claro: "estamos ya muy cerca de la meta para llegar a un gran acuerdo que sea bueno para todas las partes, donde todo el mundo gane y nadie pierda".

No obstante, ha añadido que, tras dos años de negociaciones, ha aprendido a no poner "marcos de tiempo", porque cada vez que se concreta una meta "fallamos" y "a lo mejor sin ponerlo acertamos", ha apostillado. En cualquier caso, ha insistido en la necesidad alcanzar este acuerdo "lo antes posible".

Por otra parte, ha señalado que lo que necesita Gibraltar es una zona de libre movimiento de bienes y de fluidez de personas similar a la que existe entre el Reino Unido e Irlanda para que haya "la máxima fluidez en la frontera".

Ha insistido en que eso es lo que Gibraltar ha estado persiguiendo "desde el primer momento" y no que esté en el espacio Schengen, aunque "se ha traducido de esa manera en los medios de comunicación", ha remarcado.