Dos patrulleras de Gibraltar hostigan y abordan a un pesquero de La Línea en aguas de la Bahía de Algeciras

Las fricciones entre España y Reino Unido por la titularidad de las aguas que rodean al peñón de Gibraltar se cobra un nuevo incidente. Un pescador de La Línea, Jonathan Sánchez, propietario del buque Mi Daniela, ha sido abordado este lunes en aguas de la Bahía de Algeciras y contra su consentimiento por dos embarcaciones de las autoridades de la colonia británica, una patrullera de Aduanas y otra de la Royal Gibraltar Police. El pescador asegura que los agentes le han amenazado con ser detenido si no se identificaba.

El suceso ha ocurrido sobre las 9:00 de este lunes, 21 de agosto, a algo menos de una milla náutica de la costa de Levante de Gibraltar. La zona, considerada de las más prolíficas en materia pesquera por los profesionales del sector en la comarca, es frecuentada por buques españoles que acuden a faenar y el incidente se registra solo una semana después del último episodio de fricción entre las autoridades españolas y de la colonia por una intervención del Servicio de Vigilancia Aduanera en la zona.

En un vídeo grabado por el propio Sánchez, el pescador ha registrado cómo las dos embarcaciones de la colonia rodean su pesquero y le obligan a identificarse enseñando su DNI español. Los agentes le explicaron que constaban tres denuncias contra él y que, en caso de negarse a colaborar, sería detenido y su barco inmovilizado, según ha relatado el afectado a Europa Sur.

Sánchez destaca que, desde hace varias semanas, una embarcación del departamento de Medio Ambiente de Gibraltar le ha instado en varias ocasiones a dejar de usar redes de pesca en las aguas españolas que Gibraltar se atribuye como territoriales basándose en que esta práctica se encuentra prohibida bajo la jurisdicción gibraltareña.

"A mí España me dice que esas aguas son españolas, entonces yo voy allí a pescar. Si me dijeran que son gibraltareñas, entonces dejaría de ir porque sería ilegal", expresa Sánchez a este periódico, quien añade que viene sufriendo "un acoso diario de ese barco, diciendo que tengo una denuncia".

Hace unos días, Jonathan Sánchez fue grabado con su pesquero desde una embarcación deportiva mientras faenaba en la Bahía. El linense sostiene que los propietarios de esa nave le denunciaron ante las autoridades gibraltareñas por, supuestamente, haberle embestido tras haber echado sus redes. "Eso es mentira, un pesquero viaja muy despacio para chocar con un fueraborda", justifica. Esta denuncia ha sido el desencadenante para que las autoridades llanitas le abordasen.

El pescador español agrega que las autoridades de la colonia le han explicado que dos de las denuncias serían por embestir tanto a la embarcación deportiva como a una semirrígida del departamento de Medio Ambiente, mientras que la tercera sería por practicar la pesca con redes en las autodenominadas como aguas territoriales gibraltareñas. "Me dijeron que llegarán a mi domicilio en unos meses y que tendré que acudir a las cortes de Gibraltar con sus jueces", detalla.

En un comunicado oficial, la Royal Gibraltar Police ha detallado que el número de cargos contra el pescador linense asciende a nueve, todos a partir del mes de mayo. A los ya mencionados se suman tres más por pesca ilegal -cuatro en total, contando el que le fue advertido en el abordaje-, uno por proferir amenazas, otro por pesca de especies protegidas y un último por obstruir a un oficial del departamento de Medio Ambiente.

Sánchez muestra sus dudas sobre si seguir faenando, aunque asegura que este martes pretende acudir a recoger las redes. Tras denunciar lo sucedido ante la Guardia Civil, los agentes de la Benemérita le han pedido que notifique cuando salga a faenar para intentar acompañarle, según el testimonio del afectado. "La policía de Gibraltar me dijo que no fuera más porque podría ser peor, pero es donde yo gano para comer en mi casa, es la zona más productiva, he pescado ahí toda la vida y haré lo posible por seguir haciéndolo. El problema es que me aborden de nuevo y se lleven mi barco, ¿cómo lo recupero?", se cuestiona.

Conflicto latente

La intervención de Gibraltar sobre el buque de Jonathan Sánchez se produce unos días después de que las redes sociales se llenasen de mensajes de protesta de vecinos del peñón quejosos de la presencia de pescadores españoles a pocas millas de la costa y sus playas, a la vez que etiquetaban a las cuentas oficiales de instituciones de la colonia.

"Mira qué cerca está de los bañistas y no se ve a ninguna fuerza del orden por ningún lado", relataba un usuario. "Creo que es el momento de más arrecifes", aseguraba otro, en relación a los polémicos bloques de hormigón lanzados por las autoridades gibraltareñas hace diez años para incomodar a los pesqueros españoles. Más contundentes se manifestaban otros, pidiendo incluso "construir un muro submarino para romper sus redes". "Intentan provocar un incidente deliberadamente", protestaba otro tuitero.

Las consecuencias judiciales que pueden tener las denuncias a los pesqueros españoles varían de la cantidad y el proceso. Jonathan Sánchez comparte la experiencia de un compañero de profesión, que recibió 150 notificaciones y cuyo juicio fue declarado nulo al no haber sido correctamente identificado. Por otro lado, otro profesional recibió una multa que no ha abonado y, según relata la última víctima del conflicto por la titularidad de las aguas, está en busca y captura en la colonia británica.

"La gerencia de la organización de productores pesqueros que se encarga de nosotros ha mandado el vídeo de lo sucedido a la Delegación del Gobierno y a la Dirección General de la Policía para denunciarlos y pretende hacerlo llegar a la Comisión Europea para ver si llegamos a una solución", comparte el patrón del Mi Daniela.