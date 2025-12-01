Gibraltar busca alternativas a la subida de impuestos al juego en la tecnología, la inteligencia artificial y el 'blockchain'

Gibraltar trabaja en un plan B para mitigar el impacto de la fuerte subida de los impuestos al juego que tramita el Gobierno de Reino Unido y que ha puesto en jaque a uno de los pilares de la economía de la colonia. El ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, sitúa esas posibles alternativas en los proyectos tecnológicos; en iniciativas basadas en la inteligencia artificial, la tecnología de cadenas de bloques (blockchain) y los servicios digitales además de otros sectores emergentes.

Pero el cambio no se podrá hacer de la noche a la mañana, tal y como ha reconocido Feetham en una declaración ante el Parlamento de Gibraltar, este lunes. "Seamos claros: no se puede sustituir de la noche a la mañana un sector tan importante para nuestra economía como el del juego, sobre todo después de que ya tuvimos que recalibrar nuestro modelo económico tras el Brexit, soportar los impactos del Covid y atravesar la subsiguiente crisis del coste de la vida. Sin embargo, debemos adaptarnos, y eso significa hacer las cosas de forma diferente y aprovechar las nuevas oportunidades que surjan para Gibraltar. Pero no hay forma de endulzar esto. Son malas noticias. No pedimos estas medidas. Hemos ejercido una fuerte presión en su contra. Y, francamente, poco más podíamos haber hecho", ha subrayado.

El sector del juego online de Gibraltar supone actualmente cerca del 30% del PIB y emplea a más de 3.400 trabajadores. Reino Unido tramita cambios legislativos para elevar el impuesto sobre el juego a distancia del 21% al 40% a partir de 2026 (casi el doble) y endurecer la fiscalidad de las apuestas online en 2027. Esta medida aún no está aprobada y deberá superar un proceso parlamentario que se prolongará durante las próximas semanas.

El impacto ya sobrevuela la colonia ante la inminencia del incremento impositivo para el juego a distancia. "Lejos de quedarse de brazos cruzados, el Gobierno ha trabajado en estrecha colaboración con la Autoridad Reguladora de Gibraltar y la Comisión de Servicios Financieros para impulsar una serie de iniciativas políticas encaminadas a reforzar nuestro sector financiero. Estas medidas incluyen acelerar nuestro trabajo sobre marcos normativos favorables a la tecnología, ampliar el apoyo a la IA (inteligencia artificial), la tecnología de cadenas de bloques (blockchain) y los servicios digitales, así como crear las condiciones necesarias para atraer a empresas de alto valor en todos los sectores emergentes", según el ministro.

"Centrándonos en la innovación, las competencias y una regulación inteligente, podemos ampliar nuestra base económica, generar nuevas fuentes de ingresos y garantizar la prosperidad a largo plazo de Gibraltar en un momento en el que otras áreas de nuestra economía se verán afectadas por los recientes cambios presupuestarios del Reino Unido", ha resumido el ministro gibraltareño.

Ya hay proyectos sobre la mesa, como el anunciado macrocentro de datos de última generación previsto para 2033. Este centro tendría una capacidad de hasta 250 megavatios (MW) impulsado por la empresa Pelagos Data Centres. La inversión privada está cifrada en unos 2.100 millones de euros (1.800 millones de libras esterlinas) con el objetivo de convertir al Peñón en un nodo estratégico de la red digital europea. Donald Trump junior, hijo del presidente de los Estados Unidos, tendría interés en apostar por el proyecto, para lo que se reunió recientemente en Gibraltar con dos de los personajes más relevantes en el mundo de los negocios de la colonia británica: el abogado Jaime Levy, socio principal del bufete de abogados Hassans y amigo cercano al ministro principal, Fabián Picardo, y el empresario Christian Ryan, quien junto a su socio estadounidense Konstantin Sokolov impulsa la construcción de un megacentro.