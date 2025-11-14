Donald Trump jr almuerza en Gibraltar con el promotor del macrocentro de datos del North Mole y el abogado Jaime Levy

La salida de Donald Trump junior de la reunión en Gibraltar con el promotor del macrocentro de datos del North Mole y el abogado Jaime Levy

Donald Trump junior, primogénito del presidente de EEUU, ha mantenido este viernes a lo largo de más de tres horas en Gibraltar un almuerzo de trabajo con dos de los personajes más relevantes en el mundo de los negocios de la colonia británica: el abogado Jaime Levy, socio principal del bufete de abogados Hassans y amigo cercano al ministro principal, Fabián Picardo, y el empresario Christian Ryan, quien junto a su socio ruso Konstantin Sokolov impulsa la construcción de un megacentro de datos en el North Mole, en las inmediaciones del puerto llanito.

Vicepresidente ejecutivo de la empresa familiar The Trump Organization, Trump jr permaneció entre las 12:30 y las 16:00 en el Madison Building, un lujoso complejo de oficinas situado en el Midtown llanito, donde tienen su sede importantes empresas y bufetes de abogados de la colonia británica, entre los que figura en lugar preminente el Hassans.

Trump llegó a Gibraltar procedente del aeropuerto de Málaga, donde aterrizó su avión, y desde allí se desplazó en una comitiva integrada por cuatro vehículos por la AP-7 hasta La Línea de la Concepción, donde agentes de la Policía Nacional española -previamente informada- franqueó la entrada a la caravana del hijo del presidente estadounidense. Otro tanto ocurrió una vez pasada la Verja, ya en Gibraltar, donde un dispositivo policial cortó el tráfico de varias calles para priorizar su paso.

Recreación del macrocentro de datos, a la derecha, en el entorno del Puerto de Gibraltar. / E. S.

La visita del mayor de los hijos de Trump a la Roca, según fuentes conocedoras de la cita consultadas por Europa Sur, guarda relación con la intención del Gobierno gibraltareño de poner en marcha en 2033 un macrocentro de datos de última generación, diseñado para convertirse en "un nodo estratégico de la red digital europea". Con una capacidad de hasta 250 megavatios (MW) -el equivalente al consumo de eléctrico de 250.000 hogares- el 100% de los fondos para activarlo procederán de “inversores internacionales”.

La empresa Pelagos Data Centres, presidida Sokolov, es precisamente la responsable de esta iniciativa, prevista junto al puerto de la colonia con una inversión privada cercana a los 2.100 millones de euros (1.800 millones de libras). Es ahí donde, aparentemente, entran en juego los Trump, coincidiendo con la inminente aprobación -si nada se tuerce a última hora- del Tratado de Gibraltar entre Reino Unido y la Unión Europea para la integración de facto del Peñón en el espacio Schengen. Es decir, dando a la colonia un estatus especial en el contexto europeo que borraría de un plumazo en su territorio los efectos del Brexit.

En teoría y a la espera de conocer cómo piensan alimentar de energía eléctrica el complejo, una cuestión ni mucho menos menor, los impulsores de Pelagos consideran que su data centre será “capaz de alimentar y sostener cargas de trabajo masivas vinculadas al crecimiento de la inteligencia artificial, el almacenamiento en la nube y los servicios digitales críticos para empresas y administraciones”.

Llegada del empresario Christian Ryan a la reunión en Gibraltar con Donald Trump junior

Pelagos mantiene que las instalaciones funcionarán “con una combinación de energías renovables y gas natural licuado (GNL), con el objetivo de alcanzar unas emisiones operativas netas cero”. “Se utilizarán sistemas avanzados de refrigeración por aire y líquido para minimizar el consumo de agua y la empresa está en conversaciones sobre iniciativas para recuperar o reutilizar el calor del centro de datos para proyectos de la comunidad gibraltareña”, según expuso meses atrás.

El proyecto se desarrollaría en cinco fases en un terreno de 20.000 metros cuadrados ganados al mar. La primera tiene fijada su inicio a finales de 2027 y las siguientes se completarían con intervalos aproximados de 18 meses, hasta alcanzar la potencia total en torno a 2033.

Una inversión récord para Gibraltar

Los 2.100 millones de euros de inversión sitúan el proyecto como el más ambicioso de carácter privado en la historia del Peñón. “Este proyecto es un nuevo capítulo para la economía de Gibraltar. No solo atraerá inversión y empleo, sino que situará al Peñón en el mapa digital europeo en un momento en que la inteligencia artificial y la tecnología marcan el rumbo de las sociedades avanzadas”, resumió Picardo en septiembre.

Sokolov, a través de un comunicado, expuso las bondades de la Inteligencia Artificial (IA) y de la revolución tecnológica que implica: “La envergadura de este proyecto supone un nuevo capítulo para las capacidades digitales de Gibraltar y de Europa. Al igual que la electricidad e Internet transformaron la sociedad en el pasado, la IA se perfila ahora como la tecnología definitoria de nuestro tiempo, con el poder de redefinir sectores, economías y comunidades enteras. Con nuestro nuevo centro, Pelagos Data Centres está sentando las bases para la próxima era de innovación impulsada por la IA y posiciona a Gibraltar como un centro estratégico, lo que permite a las mentes más brillantes de Europa liberar todo el potencial de esta tecnología revolucionaria”.

De izquierda a derecha, Tony Provasoli, Joe Bossano, Fabián Picardo, Konstantin Sokolov, Christian Ryan y Jaime Levy, el pasado mes de septiembre. / Infogibraltar

Puestos de trabajo y formación local

La construcción del complejo generaría hasta 500 puestos de trabajo directos y, una vez operativo, el centro dará empleo a unas cien personas de manera estable, principalmente perfiles técnicos, de mantenimiento y de gestión de sistemas. El proyecto también lleva aparejada la creación de nuevos espacios públicos y servicios para el disfrute de residentes y visitantes.

La zona de esparcimiento proyectada frente al macrocentro de datos. / E. S.

Pelagos aseguró que su política será priorizar la contratación y formación de personal local, con programas específicos “para capacitar a jóvenes gibraltareños en tecnologías de la información y gestión de centros de datos”. “Además, se espera que el proyecto genere un efecto multiplicador sobre la economía local: proveedores de servicios, empresas de mantenimiento, hostelería y transporte se beneficiarán del aumento de la actividad”, añadió.

Certificación Tier III del Uptime Institute

El complejo, según sus promotores, cumplirá con la certificación Tier III del Uptime Institute, entidad de referencia mundial que certifica la fiabilidad de este tipo de instalaciones. El Tier III garantiza una disponibilidad del 99,982%, lo que supone menos de 1,6 horas de interrupción al año. “Esto significa”, especifican, “que estará diseñado para casi nunca apagarse, incluso en tareas de mantenimiento, lo que lo convierte en una infraestructura de alta fiabilidad para bancos, empresas tecnológicas o cualquier servicio que no se pueda permitir fallos". Será también "un centro neutral respecto a los proveedores de red, lo que significa que cualquier operador podrá ofrecer sus servicios desde allí".

El plan incluye la habilitación de zonas de ocio y espacios verdes de uso público junto al complejo, “con el objetivo de integrar la infraestructura en la vida cotidiana de los ciudadanos y aportar un valor añadido a la comunidad”.