El ex jefe de la Policía de Gibraltar Ian McGrail dice que se sintió "bajo amenaza" tras el registro de la casa del socio de Hassans James Levy

Gibraltar/El ex jefe de la Royal Gibraltar Police (RGP) Ian McGrail ha acusado este jueves al Gobierno de Gibraltar de mantener un sistema de “cortar cabezas” y ha afirmado que se sintió “bajo amenaza” desde el momento en que ejecutó, dentro de la denominada Operación Delhi, una orden de registro de las oficinas y la casa de James Levy, socio principal del bufete de abogados Hassans y amigo cercano al ministro principal, Fabián Picardo.

Así lo ha dicho durante otra sesión de la investigación pública sobre su caso, que indaga las supuestas presiones sufridas para que abandonara una investigación relacionada con un contrato de seguridad del Gobierno, así como su polémica jubilación anticipada. La audiencia principal se cerró en junio de 2024 después de seis semanas de pruebas, pero la aparición de unos mensajes de Whatsapp entre altos cargos policiales meses después (en septiembre, noviembre y diciembre de 2024) ha derivado en la celebración de nuevas sesiones en la biblioteca Garrison.

Según publica Gibraltar Chronicle, Peter Caruana, abogado del Ejecutivo, se preguntó este jueves que si realmente hubo injerencias del Gobierno en las investigaciones, por qué no aparecen en esos mensajes de WhatsApp.

Los abogados de McGrail han alegado “mala conducta y corrupción” en los niveles más altos del Gobierno, insistiendo en que el jefe policial fue “retirado a la fuerza” después de ser colocado bajo enorme presión por su proceder en la Operación Delhi, una investigación criminal sobre el presunto “hackeo y sabotaje” del Sistema de Inteligencia Centralizada de Seguridad Nacional [NSCIS], y sobre una supuesta conspiración para defraudar a Bland, la compañía privada que opera el sistema.

El ex superintendente de la Royal Gibraltar Police Paul Richardson, que dirigió aquella investigación policial, afirmó que la Operación Delhi se estaba desviando de su dirección establecida.

La investigación tiene la tarea de investigar las razones y circunstancias que llevaron a la jubilación anticipada de McGrail en junio de 2020, después de 36 años de carrera y a mitad de su mandato en el puesto más alto de la Policía Real de Gibraltar.

Todas las acusaciones fueron “negadas y rechazadas rotundamente” por los abogados de los partidos gubernamentales, quienes dijeron que McGrail se retiró porque sabía que había perdido la confianza no solo del ministro principal sino, fundamentalmente, del entonces Gobernador interino, que era la única persona con el poder de pedirle que renunciara.

La audiencia de esta semana atiende la solicitud de los abogados de los partidos gubernamentales -que representan a Picardo, al entonces gobernador interino, Nick Pyle, y al fiscal general, Michael Llamas- quienes estaban "profundamente preocupados" por las revelaciones, que consideraron "claramente muy relevantes" para el trabajo de la Investigación. Al argumentar por qué el comité de investigación debería reunirse nuevamente, los abogados del Gobierno dijeron que Picardo y Levy se habían enfrentado a duras críticas durante la audiencia principal por parte de los abogados de McGrail por la divulgación de ciertos mensajes de WhatsApp entre ellos.

En sus comentarios iniciales el miércoles, el presidente de la investigación, Sir Peter Openshaw, dijo que la audiencia estaba “necesariamente dirigida” a las revelaciones “hechas o no hechas” por la RGP y sus funcionarios. “Se pretende equilibrar las impugnaciones formuladas en la audiencia principal, en particular contra el señor Picardo y el señor Levy”, afirmó el presidente. “Si estas cuestiones de divulgación por parte de la RGP y sus oficiales hubieran sido evidentes durante la audiencia principal del año pasado, se habrían abordado entonces. Pero no fue así, por lo que esta audiencia es necesaria para corregir la situación”.

Sir Peter Openshaw dijo que los “problemas de divulgación” bajo escrutinio esta semana pueden ser relevantes para algunas de las cuestiones que surgen del ámbito de competencias de la Investigación. "Pero son sólo una parte de los medios por los cuales busco encontrar la verdad sobre estos asuntos. No son un fin en sí mismos y no los veo como tal”, apostilló.

Divulgación

En su intervención de apertura, Julián Santos, abogado de la investigación, recalcó que el material adicional recibido estaba relacionado con temas identificados en el caso, incluida la colisión fatal en el mar que costó la vida a dos ceutíes; la Operación Delhi; las quejas de la Federación de Policía de Gibraltar y todos los acontecimientos previos a la decisión del McGrail de retirarse en junio de 2020.

También señaló “una serie de lagunas”, incluidos mensajes entre teléfonos de trabajo de la RGP y dispositivos personales, “aunque no está claro si se enviaron mensajes entre esos dispositivos, por lo que es posible que no haya habido mensajes que revelar”. McGrail y Richardson no se mensajearon durante un "período crucial" de la investigación de la Investigación.