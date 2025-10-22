El futuro tratado de Gibraltar tiene ya 250 páginas y se dividirá en siete partes

Inspirado en el Acuerdo de Retirada del Reino Unido y elaborado sobre la base legal que la Unión Europea (UE) utiliza para su asociación con un gran número de países, el futuro tratado de Gibraltar tiene ya 250 páginas y estará dividido en siete partes, las dos principales dedicadas a la regulación de la movilidad de las personas y la de los bienes. Así lo ha explicado el fiscal general del Peñón, Michael Llamas, durante una charla informal con el ministro principal, Fabián Picardo, en uno de los actos por el Día de Gibraltar en Londres.

Un apartado importante del documento estará dedicado a la cooperación judicial contra el crimen y otra, a la resolución de disputas. Además, cuenta con un gran número de protocolos, anexos y soluciones administrativas e incluye la creación de grupos de trabajo para trabajar sobre las cuestiones que surjan en diversos ámbitos. Es, según explicó Picardo, "un modelo de lo que puede lograrse cuando se respeta la soberanía".

El acuerdo político para el tratado se anunció el 11 de junio de 2025. El objetivo es asegurar la prosperidad futura de toda la región (Gibraltar y su zona limítrofe en España, el Campo de Gibraltar) mediante la eliminación de barreras físicas, controles y verificaciones sobre personas y bienes que circulan entre La Línea y el Peñón. Es decir, el derribo de la Verja. A cambio, en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar habrá un sistema de controles duales: por un lado, Gibraltar/UK seguirá haciendo sus controles; por otro, España (en nombre de la UE) hará los del espacio Schengen. En materia de mercancías: se pone la base para que Gibraltar entre en una unión aduanera con la UE para los bienes – de modo que los productos puedan fluir sin controles físicos entre España y Gibraltar. En materia fiscal/tributaria e infraestructuras se acuerdan principios para armonizar algunos impuestos indirectos (por ejemplo sobre tabaco) y colaborar en ámbitos como estado de derecho, medio ambiente, transporte, etcétera.

El futuro tratado "refleja una diplomacia de principios" y es "fruto de años de cuidadosas negociaciones", según Picardo, que aseguró que "demuestra el compromiso inquebrantable del Gobierno británico con el pueblo de Gibraltar". "Elimina la amenaza de una frontera dura y garantiza la circulación fluida de los miles de personas que cruzan a diario entre Gibraltar y España. Es un marco que —en igual medida— garantiza nuestro futuro, protege nuestra soberanía, cumple nuestros deseos y ratifica nuestra identidad".

"Nuestra soberanía exclusivamente británica permanece inalterada, firme e inquebrantable. El tratado versa sobre personas y prosperidad, no sobre soberanía. Versa sobre construir un futuro. No sobre reescribir el pasado", apostilló.