Felipe VI destaca el "acuerdo histórico" sobre Gibraltar entre España, Reino Unido y la UE

El rey Felipe VI, en el debate de la 80 Asablema de la ONU.

El rey Felipe VI puso en valor este miércoles ante la Asamblea General de la ONU el "acuerdo histórico" alcanzado el pasado 11 de junio entre España, Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar.

Durante su intervención, el monarca repasó la política exterior española con diferentes regiones y países con los que España mantiene relaciones prioritarias. En este contexto, se refirió a Marruecos, subrayando la cooperación entre ambos países y el impulso reciente de la relación bilateral, que según Felipe VI beneficia a ambos pueblos.

Sobre el Sáhara Occidental, el rey aseguró que España continuará respaldando al enviado personal del secretario general de Naciones Unidas en su labor de alcanzar una solución aceptable y conforme al marco de Naciones Unidas.

Al abordar el acuerdo sobre Gibraltar, Felipe VI señaló que se trata de un "pacto histórico, respetuoso con la posición de España sobre la soberanía y jurisdicción del territorio", que proporcionará confianza, seguridad jurídica y estabilidad tanto a los habitantes del Campo de Gibraltar como de Gibraltar.

En relación con América Latina y el Caribe, el monarca afirmó que conforman una comunidad de países hermanos, inseparable de la identidad española, reforzada por un patrimonio común y la lengua española, hablada por más de 600 millones de personas en todo el mundo.

Asimismo, Felipe VI reiteró el apoyo de España a la acción de la Unión Europea en la región y resaltó la importancia de la cumbre UE-CELC, que tendrá lugar en noviembre en Santa Marta, Colombia.