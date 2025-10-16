España advierte en la ONU de los "efectos indeseables" de la colonia de Gibraltar en los "habitantes" de la comarca

El embajador español ante Naciones Unidas, Héctor Gómez Hernández, ha criticado ante la Comisión de Política Especial y Descolonización (Cuarta Comisión) de la Asamblea General que la "falta de avances en la descolonización de Gibraltar" provoca que persistan "efectos indeseables" que "afectan especialmente al Campo de Gibraltar y a sus habitantes”. “Estos son evidentes", ha apostillado "en sectores tan diversos como la economía, el medio ambiente y la seguridad" y "van más allá de la violación de la integridad territorial y la ocupación ilegal”.

Gómez Hernández, que fue ministro de Industria, Comercio y Turismo, reafirmó la postura tradicional de España sobre Gibraltar, al que calificó como un “anacronismo histórico” derivado de la Guerra de Sucesión, e insistió en que el principio de integridad territorial debe prevalecer porque los habitantes del Peñón “no poseen el derecho de autodeterminación”. Según sostuvo, Reino Unido ha “expandido ilegalmente” el territorio más allá de lo estipulado en el Tratado de Utrecht de 1713, incorporando el istmo y las aguas circundantes al Peñón.

El diplomático español, no obstante, mostró una actitud constructiva respecto al proceso en curso entre Londres y Bruselas para definir la relación post-Brexit del territorio. “España defiende la prosperidad tanto del Peñón como de los municipios al otro lado de la V>erja y está convencida de que existe un gran potencial, siempre que haya voluntad política”, afirmó. Consideró además que la salida del Reino Unido de la UE ha abierto “una ventana de oportunidad” para construir “un marco de prosperidad compartida”.

Gómez recordó los instrumentos de cooperación existentes entre ambas partes, como el Tratado Fiscal en vigor desde 2021 y los memorandos de entendimiento firmados en 2018 sobre derechos de los ciudadanos, cooperación policial y aduanera, medio ambiente y tabaco —de los cuales solo el primero sigue vigente—. Asimismo, subrayó que el acuerdo político alcanzado el pasado 11 de junio en Bruselas entre la Comisión Europea, el Gobierno español, Reino Unido y Gibraltar constituye “la base del futuro tratado” que definirá el marco de relación entre el Peñón y la UE. “España acoge con satisfacción este acuerdo, que mejorará la vida de los ciudadanos del Campo de Gibraltar”, precisó, aclarando que nada en el mismo implica “modificación alguna” de la posición jurídica española sobre soberanía.

Por su parte, el representante británico ante la ONU reafirmó que el compromiso de Reino Unido con el pueblo de Gibraltar “permanece inalterado”. Subrayó el llamado “doble candado”, por el cual Londres no aceptará ningún acuerdo que suponga un cambio de soberanía “en contra de la voluntad libre y democráticamente expresada de los gibraltareños”, ni entablará “negociaciones de soberanía con las que Gibraltar no esté conforme”.

El diplomático británico destacó los avances hacia un tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el futuro del Peñón, recordando que en junio de 2025 se alcanzó un acuerdo político sobre sus aspectos esenciales. “Todas las partes están comprometidas a finalizar el texto lo antes posible”, afirmó.

Reino Unido, añadió, mantiene con todos sus Territorios de Ultramar una relación moderna “basada en la asociación, en valores compartidos y en el derecho de cada comunidad a decidir si desea seguir siendo británica o no”.

Así, en un nuevo capítulo del largo contencioso sobre Gibraltar, tanto España como el Reino Unido reiteraron ante la ONU sus posturas históricas, pero también su voluntad de culminar un acuerdo que permita asegurar estabilidad y prosperidad a ambos lados de la frontera.