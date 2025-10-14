Gibraltar espera que el nuevo control de fronteras no se aplique "ni ahora ni en el futuro" en la Verja

Acumulación de escombros en la zona este de Gibraltar, con las torres Hassan al fondo.

El Gobierno de Gibraltar confía en que el nuevo sistema de entradas y salidas (SES) en las fronteras exteriores del espacio Schengen, en vigor desde el pasado 12 de octubre, no se aplique "ni ahora ni en el futuro" en la Verja que separa la colonia británica de España en virtud de la aplicación del tratado entre Reino Unido y la Unión Europea que definirá la situación del Peñón tras el Brexit.

Así lo han subrayado las autoridades llanitas en un comunicado, en el que especifican que España ha decidido no aplicar este nuevo sistema de controles de frontera, que cuenta ahora con un periodo de aplicación progresiva hasta el 10 de abril de 2026.

El SES es el nuevo sistema digital de gestión de fronteras del espacio Schengen, que registra la entrada y salida de ciudadanos extracomunitarios por las fronteras compartidas entre Estados Schengen y los que no pertenecen a este espacio. Sustituye al antiguo sistema de sellado manual de pasaportes por controles biométricos.

Relacionado España tendrá presencia policial en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar y ejercerá un control aduanero total

El Ejecutivo del Peñón recalca que, a pesar de que entró en vigor el pasado domingo, cuenta ahora con una fase de aplicación gradual a lo largo de los próximos seis meses, lo que significa que durante dicho período no se aplicará en todas las fronteras exteriores del espacio Schengen.

Las autoridades de la colonia inciden en que "la intención, como demuestra el acuerdo político alcanzado el 11 de junio de 2025, es que no se aplique el SES en la frontera entre Gibraltar y España, ni ahora ni en el futuro". "Esto será así -añaden- porque nuestros futuros acuerdos con la Unión Europea prevén que no habrá controles rutinarios de inmigración entre Gibraltar y España o entre Gibraltar y el resto del espacio Schengen".

Además, señalan que los acuerdos del tratado están diseñados para eximir de los requisitos del SES en todos los pasos fronterizos exteriores de Schengen a las personas que residen legalmente en Gibraltar, es decir, los titulares de tarjetas de registro civil gibraltareñas, independientemente de su nacionalidad y a los titulares de documentos de identidad gibraltareños.

Gibraltar indica al respecto que, "junto con el Gobierno del Reino Unido, seguimos trabajando para ultimar el texto jurídico de este acuerdo lo antes posible".