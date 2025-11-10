Amenaza al motor económico de Gibraltar: Reino Unido estudia subir los impuestos a las casas de apuestas en línea

La casas de apuestas en línea representan el 30% del Producto Interior Bruto (PIB) de Gibraltar, generan 3.500 puestos de trabajo directos y el 50% de la recaudación total del Impuesto de Sociedades. En 2019, en un informe presentado ante un comité de la Cámara de los Lores británica, la División de Juegos de Azar del Gobierno de Gibraltar estimó que al menos el 75% de las apuestas por internet realizadas por ciudadanos del Reino Unido se realizan a través de esas empresas con sede en el Peñón, que asume además un porcentaje significativo, aunque menor, de los juegos de azar en línea. Ahora, una amenaza se cierne sobre toda esa potente industria después de que el Comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes haya emitido un informe en el que pide al Gobierno que incremente los impuestos sobre ella para reflejar el efecto negativo que tienen en la sociedad sus "apuestas dañinas, adictivas y de alta frecuencia, que no aportan ningún beneficio ni participación a la vida de nuestras comunidades". El informe reclama además al Tesoro británico que revise si se necesitan "medidas adicionales para evitar la elusión fiscal, incluso en lo que respecta al uso de jurisdicciones de baja tributación por parte del sector del juego", como es el caso de la gibraltareña.

El Comité del Tesoro explica que el auge de las apuestas online se ha acelerado en los últimos años. La proporción de los ingresos brutos asociados a los juegos a distancia ha aumentado del 12% en 2013-14 al 44% en 2023-24. Un establecimiento físico de juego en el Reino Unido puede pagar más impuestos sobre sus beneficios que los que pagaría si fuera un casino en línea desde Gibraltar. "Muchas personas disfrutan de diversas formas de juego de forma segura, desde salones recreativos y bingos en la costa hasta apuestas en carreras de caballos y fútbol. Sin embargo, existe otra cara de la industria", subraya. "Las apuestas en línea pueden fomentar el juego perjudicial, adictivo y frecuente, que no aporta ningún beneficio a las personas, las familias ni las comunidades", afirma el informe, que insta al Gobierno a "reconocer con mayor claridad que los distintos tipos de juego causan diferentes niveles de daño y que esto debería reflejarse en su enfoque fiscal".

El documento critica el "alarmismo" de la industria acerca del impacto que tendría una subida de los impuestos tras oír varios testimonios de sus representantes. Las casas de apuestas creen que esa medida llevaría a más clientes al mercado negro. También rechaza el informe la afirmación de que el juego no causa problemas sociales.

“Ya sea en un hipódromo local o en una sala de juegos junto al mar, para muchas personas, apostar es un pasatiempo divertido que disfrutan con familiares y amigos. Pero hemos oído que la industria esconde sus aspectos más insidiosos tras la fachada amigable de sus formas culturales tradicionales", afirmó la presidenta del Comité, Dame Meg Hillier. "Para demasiadas personas, la naturaleza altamente adictiva y dañina de los juegos de apuestas en línea ha impactado seriamente sus vidas y las de quienes les rodean", continuó.

"Los impactos del juego problemático en nuestras comunidades son evidentes, y la descarada afirmación de la industria ante nuestra investigación de que no causa daño social es asombrosa. Los juegos de apuestas en línea están extrayendo enormes cantidades de dinero de personas que han sido canalizadas hacia los rincones más adictivos y dañinos de la industria a través de su amor por los deportes o por alguna partida ocasional de bingo", manifestó antes de instar al Gobierno a no ceder y a gravar los juegos de apuestas en línea con un impuesto que refleje el nivel de daño que infligen".

Grainne Hurst, directora ejecutiva del Consejo de Apuestas y Juegos de Azar, se negó a aceptar que el juego cause problemas sociales, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que "puede provocar graves daños a la salud". "Estos incluyen estrés financiero, ruptura de relaciones, violencia familiar, enfermedades mentales y suicidio. Las consecuencias negativas del juego pueden perdurar toda la vida y transmitirse de generación en generación", manifestó.

Hurst destacó que los miembros del Betting and Gaming Council, la asociación que representa a la industria regulada del juego y las apuestas en el Reino Unido, "contribuyen con 6.800 millones de libras a la economía, generan 4.000 millones de libras en impuestos y sostienen 109.000 empleos, mientras afrontan una tasa impositiva efectiva de hasta el 80% cuando se combinan los impuestos especiales, el impuesto de sociedades, los impuestos comerciales locales, el seguro nacional, el VAT (el IVA británico) y los nuevos gravámenes legales y sobre delitos económicos”.

Impuestos más bajos

El juego online se ha estructurado en jurisdicciones extraterritoriales, como Gibraltar. Stewart Kenny, cofundador jubilado de Paddy Power, aunque afirmó que no es un especialista, relató durante la ronda de testimonios: "En un principio, las empresas se trasladaron a Gibraltar, y nosotros también consideramos trasladarnos allí —analizamos Malta y muchos otros lugares— para evitar el impuesto sobre las apuestas. Ese mercado estaba cerrado y los tipos impositivos para las empresas eran más bajos".

Por lo contrario, Stephen Hodgson, presidente del Comité de Impuestos del Consejo de Apuestas y Juegos de Azar, al explicar cómo funcionan las estructuras fiscales de esas empresas multinacionales, defendió la contribución fiscal ante posibles críticas de que se “van al extranjero” para pagar menos impuestos. "Tenemos muchas empresas con sede en el Reino Unido, que pagan el impuesto de sociedades británico, pero que también tienen operaciones en otros territorios, como Gibraltar, donde pagan el impuesto de sociedades local. Pero como forman parte de un mismo grupo empresarial, hay operaciones internas (por ejemplo, transferencias de servicios, tecnología o derechos de marca entre empresas del mismo grupo) que generan beneficios imponibles adicionales en el Reino Unido, lo que aumenta la cantidad total de impuesto de sociedades que se paga allí".

Sin embargo, Hodgson comentó que Gibraltar “[…] se ha convertido, esencialmente, en un centro internacional de excelencia para este tipo de actividad” y señaló que “existe una larga relación entre esta industria y Gibraltar". "Ha crecido a lo largo de los últimos 30 años, aproximadamente, desde sus inicios en la década de los 90”, dijo.

Reacción del Gobierno gibraltareño

El ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar, Nigel Feetham, expresó su decepción tras conocer las recomendaciones del Comité del Tesoro del Parlamento británico, que sugieren un aumento de la carga fiscal sobre la industria del juego, un sector clave para la economía gibraltareña. Según informa el Gibraltar Chronicle, Feetham se ha reunido en las últimas semanas con altos representantes del Reino Unido, entre ellos Dan Tomlinson, secretario del Tesoro, con el objetivo de asegurar que la posición de Gibraltar sea plenamente comprendida antes de que se adopte cualquier decisión oficial.

“El informe del Comité del Tesoro es decepcionante, aunque no del todo sorprendente, dado el tono de la audiencia”, declaró Feetham al Chronicle. “El breve informe del Comité refuerza la impresión de su postura hacia el sector del juego y parece recomendar un nivel de imposición más alto del que incluso la propia industria esperaba”, dijo Feetham, que añadió que su gobierno “redoblará sus esfuerzos” y continuará trabajando para abordar las cuestiones de fondo que ya han sido planteadas ante las autoridades británicas.