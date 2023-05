Picardo da por hecho que no habrá un acuerdo sobre Gibraltar antes de las elecciones generales en España

El escenario electoral en España también afecta al Gibrexit. El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha considerado "muy poco probable" que se pueda alcanzar un acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre el estatus de Gibraltar en la era postbrexit antes antes de las elecciones generales en España, convocadas para el 23 de julio.

Picardo, en declaraciones a Radio Gibraltar, ha reconocido que el factor electoral añade incertidumbre a las negociaciones, si bien se mostró positivo: "Mantengamos la calma y sigamos adelante".

El ministro principal Gibraltareño reconoció que la Comisión Europea no podrá acordar un tratado con el Reino Unido sobre Gibraltar sin pasar por el visto bueno del Gobierno español; algo que actualmente inviable por la convocatoria electoral. Así, Picardo dio por hecho que el futuro tratado deberá cerrarse con el Ejecutivo resultante de la cita electoral del próximo verano.

Picardo insistió en que hubiera aceptado un tratado (antes de la situación actual) de haber existido una opción "que fuera segura para Gibraltar". "Pero esa oferta, hasta el momento, no se ha hecho", según Picardo, quien también apuntó que no se trata de caer en el derrotismo ni de pensar cómo sería un resultado no negociado.