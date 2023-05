España y Reino Unido apuestan por cerrar "cuanto antes" el acuerdo entre la UE y Gibraltar

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, han abordado este jueves la importancia de que se cierre "cuanto antes" un acuerdo sobre la relación de Gibraltar con la Unión Europea (UE) tras el Brexit.

Ambos líderes "estuvieron de acuerdo en la importancia de avanzar en las negociaciones hacia un tratado entre el Reino Unido y la UE", ha indicado tras una charla telefónica que ambos han mantenido un portavoz de Downing Street, residencia oficial del jefe de Gobierno británico.

Sánchez y Sunak también hablaron sobre la colaboración bilateral entre Madrid y Londres en ámbitos como la economía, la seguridad y la inmigración.

Optimismo

La semana pasada, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, dijo que era "probable" que se llegue ya a un "gran acuerdo" entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el estatus del Peñón tras el Brexit, coincidiendo con la Presidencia española de la UE.

"No solo me parece posible, sino que me parece probable", contestó al ser preguntado sobre si ve posible que este acuerdo se pueda concretar coincidiendo con la Presidencia española de la UE, que tendrá lugar en el segundo semestre de este año.

El ministro principal de Gibraltar evitó abundar en los detalles de la última negociación, que tuvo lugar la semana pasada en Londres, aunque fue claro: "Estamos ya muy cerca de la meta para llegar a un gran acuerdo que sea bueno para todas las partes, donde todo el mundo gane y nadie pierda".