El HMS Diamond hace escala en Gibraltar tras dos meses en el mar Rojo

El buque de la Royal Army HMS Diamond llegó este sábado a la base naval de Gibraltar tras haber pasado dos meses en el mar Rojo, donde ha llevado a cabo tareas de protección ante los ataques de los hutíes de Yemen a los barcos que pasaban por el estrecho de Bab el-Mandeb desde o hacia el canal de Suez.

El destructor fue objeto de tres ataques distintos por parte de los rebeldes hutíes apoyados por Irán, y logró destruir nueve drones utilizando su sistema de misiles y cañones Sea Viper, de categoría mundial.

El buque se dirige hacia su base, en el puerto de Portsmouth, para un período de mantenimiento y reabastecimiento.

