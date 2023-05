La pelea de un mono de Gibraltar y unos turistas por una mochila se viraliza en TikTok

El enfrentamiento entre unos turistas de visita en Gibraltar y un mono que les había robado una mochila se ha hecho viral en las últimas horas en la red social TikTok con más de 522.000 visualizaciones.

En el vídeo, subido a la red social por el usuario Tuchabelitta, se ve al macaco con el bolso y a un grupo de turistas que intenta quitárselo. Cuando un hombre lo consigue se vive una escena de gran tensión, con varios animales saltando e intentando recuperar el bolso mientras los turistas intentan escapar.

La escena se vivió hace casi un año, pero es ahora cuando se ha viralizado, tal y como sucedió a finales de marzo cuando otro mono que persiguió a un visitante de la Roca para quitarle una bolsa de patatas fritas.

En Gibraltar hay seis colonias de macacos que viven en la Reserva Natural del Peñón y que suponen un gran atractivo para los turistas, que a menudo no hacen caso de las advertencias útiles para evitar interactuar con ellos por su peligrosidad. No hay que llevar comida a la vista, hay que guardar las joyas para evitar estímulos brillantes y pasar a su lado como si no estuviesen ahí, sin hablarles ni tocarles.

Desde 2020, Gibraltar endureció las medidas de protección de los macacos con la publicación de un proyecto de ley que "prohíbe tocar o interferir deliberadamente" con estos simios, excepto para aquellas personas con permiso con fines de gestión, investigación o prácticas veterinarias. El Gobierno de Gibraltar impone multas de hasta 4.400 euros por infringir esta ley.