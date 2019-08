Gibraltar no espera largas colas en la Verja tras un Brexit duro

La filtración de unos documentos oficiales que revelan que una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo podría provocar escasez de alimentos, combustible y medicinas, así como largas colas en la Verja, ha provocado la contestación inmediata de los gobiernos británico y gibraltareño, que aseguran que estos papeles están "desfasados". "No esperamos colas de cuatro horas. No esperamos ningún problema con el suministro de medicamentos, la llegada a Gibraltar de productos alimenticios y otros bienes", subraya el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo. "No prevemos ningún problema con la eliminación de residuos. Pero esos son los supuestos de planificación para los que nos hemos preparado responsablemente. Por eso estamos preparados para el resultado que no queremos ver y que esperamos que se detenga por todos los medios necesarios”, apostilla.

The Sunday Times reveló los contenidos de la Operación Yellow Hammer en la que, según el periódico británico, se exponen los escenarios más probables en caso de que el próximo 31 de octubre el Reino Unido salga de la UE sin un acuerdo. Sin embargo, Michael Gove, el ministro encargado de los preparativos para una salida sin pacto, aseguró que estos documentos muestran "el peor escenario posible".

Según los informes y en relación con uno de los asuntos más complicados de la negociación del Brexit, el Gobierno de Boris Johnson ve probable que se sitúe una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. El primer ministro instó a la UE a que excluya del acuerdo de retirada una cláusula que asegura que no se levantará una frontera entre la República de Irlanda y la región británica de Irlanda del Norte, algo rechazado por Bruselas.

Además, los documentos explican también que, en la frontera entre España y Gibraltar, las personas que la crucen podrían hacer frente a retrasos de hasta cuatro horas "durante al menos varios meses".

Esta filtración ocurre el mismo día en el que el Gobierno británico anunció que el secretario del Brexit, Steve Barclay, firmó la orden para desligar las leyes de la Unión Europea del Reino Unido mediante la derogación de la Ley de Comunidades Europeas. Esta ley, conocida en Reino Unido como ACT 1972, es el vehículo que permite que la regulación europea actúe directamente en el país británico. Este rechazo a las leyes europeas tendrá efecto cuando el Reino Unido formalice la salida de la UE el próximo 31 de octubre.

Johnson ya ha mostrado su apuesta por abandonar el bloque comunitario en la fecha marcada de manera abrupta en caso de que no consiga alcanzar un acuerdo con Bruselas.

Picardo insistió: “No queremos un Brexit sin acuerdo. Creemos que es malo para Gibraltar. Sin embargo, ahora estamos preparados para ello. Las cuestiones planteadas en la filtración de una versión desfasada de Yellow Hammer ya han sido tratadas en detalle y de manera responsable. Se trata de supuestos basados en los peores escenarios hipotéticos que habíamos elaborado nosotros mismos. Como Gobierno responsable, planificamos para los peores escenarios, aunque confiamos en que no ocurrirán".